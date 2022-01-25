  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】林鄭：要求徐英偉休假至初四　農曆年前交代調查結果

25/01/2022

　　行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，民政事務局局長徐英偉，須暫停職務直至年初三，並將於年初四（2月4日）正式復工。

 

（政府新聞處圖片）

 

　　林鄭指，有關洪為民生日派對調查已入尾聲，料農曆年前向市民交代，個別官員的情況不適宜向市民交代，今日仍然對民政事務局局長失望，但不會零碎地交代，對於問責官員的要求高，不可以為特區政府帶來尷尬，是今次處理事件的標準。

 

　　港區人大代表洪為民1月3日晚舉行生日派對，至少225人出席，包括14名現任官員、1名退休休假中的官員、20名立法會議員，席間有人確診。被視為密切接觸者的徐英偉、入境事務處處長區嘉宏、發展局政治助理馮英倫，上周已在竹篙灣完成14日隔離檢疫，昨日再完成7日居家健康監察後，原定今日復職。

 

晤傳媒時不戴口罩是經深思熟慮非因不舒適

 

　　林鄭月娥表示，自己會見傳媒時不戴口罩，是經過深思熟慮，形容是履行她作為行政長官的職責，並不是因為個人原因，例如不舒適。她強調自己在街上或工作時，都會戴上口罩。　

 

　　林鄭解釋，自己在立法會大會，或會見傳媒、需要透過傳媒向公眾發放信息時，會除下口罩，是由於公眾需要清楚聆聽相關訊息，有時可能更需要感受她的情緒。她舉例指，去年8月當疫情受控，她會見傳媒時就表現得較輕鬆，但目前情況嚴峻，她感到擔心，不會輕易在公眾面前笑。

  

撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

86.300

異動股

01171

兗礦能源

17.940

異動股

02318

中國平安

63.100

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 86.300
  • 01171 兗礦能源
  • 17.940
  • 02318 中國平安
  • 63.100
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.490
  • 00941 中國移動
  • 53.400
股份推介
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.188
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 125.200
  • 目標︰$143.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.410
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 32.000
  • 目標︰$35..00
  • 00960 龍湖集團
  • 45.400
  • 目標︰$50.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 473.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 116.900
  • 00941 中國移動
  • 53.400
  • 00005 滙豐控股
  • 53.900
  • 00388 香港交易所
  • 461.400
報章貼士
  • 01209 華潤萬象生活
  • 43.850
  • 目標︰$50.00
  • 00868 信義玻璃
  • 21.100
  • 目標︰$25.00
  • 02331 李寧
  • 76.650
  • 目標︰$87.50
熱炒概念股
即時重點新聞

26/01/2022 13:56  【恒大困局】恒大位於河南焦作養生谷項目爛尾，當地政府收回土地

26/01/2022 12:33  【香港政情】林卓廷披露7.21受查警員身分罪成，判囚4個月

26/01/2022 10:17  【新冠肺炎】梁子超：逸葵樓住戶應檢疫14天，應只提供基本糧食

26/01/2022 09:55  《中國要聞》內地各省公布去年GDP，湖北增速12.9%居首

26/01/2022 09:29  《異動股》匯控(00005)高開近2%，隔晚ADR升近3%

26/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入３１﹒７億人幣，買美團沽吉利

26/01/2022 08:21  【大行炒Ｄ乜】摩通削國泰目標價兼降級，大摩瑞信維持兗礦目標價

專題透視

新聞>財經熱話

兗礦料去年盈利倍增股價不升反跌　疑似假盈喜大摩籲減持

新聞>市場動向

無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理

新聞>FOCUS

【FOCUS】微軟營收創紀錄　雙劍合璧元宇宙
品味生活
生活

Foodie What’s On

賀年糕點2022｜編輯精選年糕蘿蔔糕10大推介！大師姐15年新會陳皮蘿蔔糕／皇玥最新鹹蛋黃年糕 1

健康大晒

【患者蹤跡更新】新增90個地點！黃大仙、葵青成重災區！千色匯 2期、馬鞍山廣場上榜！一文睇清確診者過去14天曾到訪地方（1月26日更新） 6

娛樂情報

離巢後無綫即辦台慶頒獎禮 陶大宇與視帝無緣嘆遺憾
DIVA CHANNEL

香港‧寶‧藏．Alex Lai

梅艷芳聲韻流轉：黑膠唱片收藏分享

Beauty

開啟貴婦級護膚模式，做個標緻細緻的女人！Gucci啞緻妝前精華、Chanel、Augustinus Bader全新精華

More Than Fashion．Ivan Lau

Fast Fashion一哥Zara都要靠聯名系列重振雄風？
健康好人生 Health Channel
小朋友持續高燒或患「川崎病」！錯過黃金治療期恐發心臟病！7個症狀要留意
打邊爐易上火！清湯底可減燥熱，中醫：呢兩種食材有助降火！
媽媽營養不良誕下偏小嬰兒？研究︰孕婦不夠營養可禍及幾代！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 16:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 16:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2022 16:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話26/01/2022
兗礦料去年盈利倍增股價不升反跌　疑似假盈喜大摩籲減持
市場動向26/01/2022
無縫可靠無線網絡服務增強智能化物業管理
FOCUS26/01/2022
【FOCUS】微軟營收創紀錄　雙劍合璧元宇宙
財經熱話26/01/2022
英美加息預期升溫　金融股普遍造好　匯控渣打表現最標青
財經熱話26/01/2022
【一聲號令】習近平喊話新能源股即聽話 哪種能源現階段潛力高？
大行報告26/01/2022
【大行炒D乜】摩通點評航空股　獨降國泰目標兼降級
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金