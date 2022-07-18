摩根資產管理特約：「我不只是運動員 - 黃浩聰」

踏遍全球極地 堅持跑過眼前難關

每個職業運動員，踏出賽場後都有另一個身份、另一個人生目標。《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列邀請到香港山界神人黃浩聰（聰Sir）：他的越野跑足跡遍佈四大極地，年初更以破紀錄時間完成四徑挑戰。賽場之外，聰Sir是教練，亦是一位丈夫和爸爸。當背負着不同身份和人生目標時，比賽的種種經歷又會如何影響他的人生及理財決定？

從越野跑學習人生之道 及早規劃堅持到底才是致勝關鍵

聰Sir自言，近年最困難的一次比賽，是去年橫跨法國、瑞士及意大利，路程長達172公里的環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB），攀升高度達一萬米；當跑至120公里位置時，突然出現雪盲，令他視力受阻。「當時也不知道是雪盲，我只能以手揉眼，或以水分濕潤眼睛，才得以短暫清楚視物，以便繼續跑下去。」

最終聰Sir於UTMB以總成績第11名完成，獲得男子組第10名及榮獲亞洲第一的佳績，他深信必須靈活應對每個挑戰，堅持到底，才可把握機會逆轉勝。



「越野跑教懂了我很多做人道理，尤其是面對困難時要堅持。」



他認為投資如越野跑，必須及早定下目標。即使面對挑戰，只要事前做足準備，選擇適合的投資夥伴制定長線規劃，即使面對短期市場波動，都可以輕鬆面對市場環境變化。





每次比賽前，聰Sir都會做足準備，臨危不亂，於困境中堅持下去。

跑步途上見證大自然變化 明白保護環境人人有責



越野跑比賽經驗，擴闊了聰Sir的視野，也令他得以近距離觀察大自然變化。「作為越野跑手，自然環境近在咫尺，尤其跑過沙漠等極地奇景後，更能體會大自然之美。」默默見證着環境氣候變化的聰Sir，亦明白環保與大眾日常生活息息相關。「平日我會盡量以步行取代乘車及駕車，減少二氧化碳排放。」保護環境，人人有責，除了從日常生活著手，投資者也可將環境、社會和管治（ESG）概念納入投資考慮，讓每個投資決定，有望促進整個社會的可持續發展。





每次練習和比賽，聰Sir也感受到大自然之美，故此他十分重視環境保育。

養成投資習慣開展第二人生同時保障家人

在跑道以外，聰Sir也勇於接受新挑戰，最近他更辭去長達十四年的消防工作，全程投入越野跑事業並兼任教練，開展第二人生。儘管現在沒有穩定收入，但他卻認為選擇一些較穩定的投資產品可以為他創造被動收入。聰Sir更分享，他認為只要一早做好理財規劃，便可輕鬆面對人生不同階段；特別是預早為家人準備日後生活所需，才有本錢為自己追夢。「太太一直很支持我，因此希望為她帶來更好的生活和保障。」養成定期投資的習慣，愈早開始愈能發揮複式效應，爭取長線回報。

聰Sir深信，必須安排好理財規劃，才可讓支持他的家人無憂，自己亦有本錢追夢。

成為專業教練 推廣越野跑文化



為扶掖後進，聰Sir開始擔任年輕越野跑手團體「跑21」的導師，亦發起「跑無盡」挑戰計劃，目標是於五天內橫跨大嶼山、新界、九龍和香港島，連續跑500公里，為400名青少年跑手的訓練課程及裝備籌款，培育年青運動員，回饋社會。

聰Sir現時是越野跑教練，希望向外推廣這種運動文化。

人生如越野跑，面對環境轉變等新挑戰，更要提早規劃，永不言棄。如果你和聰Sir一樣，希望以自身影響力為環境及社會出一分力，歡迎到摩根資產管理網站，了解更多理財及ESG投資資訊：https://bit.ly/3A12G9k。

投資涉及風險。投資產品並非適合所有投資者。投資者應在投資前先徵詢專業顧問的意見。投資產品與定期存款並非類同，亦不適合作出比較。上述僅為訪問期間發表之意見及觀點，可隨時變動，該資訊不應被視作或理解為任何投資建議。估計、假設及預測僅供說明之用，可能或不可能實現。本廣告未經證監會審閱。

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