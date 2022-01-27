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特首選舉將於3月27日舉行　提名期2月20日至3月5日

27/01/2022

　　選舉管理委員會周四（27日）根據《選舉管理委員會條例》（第541章）發表行政長官選舉活動指引。選舉管理委員會主席馮驊表示，2022年行政長官選舉將於今年3月27日舉行，提名前定於2月20日開始，3月5日結束。

 

 （張可怡攝）

 

　　活動指引因應選舉制度的改變，作出多項修訂，包括候選人資格審查委員會將負責審查並確認選舉候選人資格，資審會可要求選舉主任提供意見，並根據國安委的審查意見作決定。　

 

當選須獲超過750張有效選票

 

　　根據新修訂選舉法例，行政長官須由選委會委員一人一票選出，候選人須獲得超過750張有效選票才能當選。

 

　　行政長官候選人須獲不少於188名選委會委員提名，並在選委會的五個界別中，每個界別不少於15名委員提名。投票站和中央點票站會設於灣仔會展。　

 

進入點票站須用「安心出行」

 

　　馮驊表示，因為疫情發展，除12歲以下、65歲或以上長者，以及使用「安心出行」有困難殘疾人士可獲豁免，所有入場人士都須使用「安心出行」。至於並非身處香港而有意投票的選委會委員，須在投票日至少21日前返港，以便在投票日投票。

 

鼓勵選委用安心出行進票站 但非硬性規定

 

　　馮驊又指，選管會鼓勵選委進入票站時使用「安心出行」應用程式，票站外將張貼程式二維碼，但是否用「安心出行」，選委投票權都不受影響。　

 

馮驊：選舉開支限額增至1760萬元 超額即屬違法

 

　　馮驊表示，根據《選舉開支最高限額（行政長官選舉）條例》（第554A章），行政長官選舉候選人選舉開支最高限額由1570萬元增加至1760萬元，候選人選舉開支不可超逾法例規定最高限額，否則即屬違法。

 

　　指引亦列明候選人將選舉申報書送交總選舉事務主任的限期，由過往於選舉結果在憲報刊登或宣布選舉程序終止後的30日增至60日。

 

　　指引說明現任行政長官如尋求第二屆連任，現行法例並無規定她須辭職或休假才可參選。她理應自行安排資源進行競選活動。

 

選舉提名期較原構想縮短2日 馮驊：符合法例要求

 

　　選管會發表行政長官選舉選舉活動指引，提到特首選舉提名期下月20日展開，3月5日完結，為期14天。當局去年10月向立法會交代選舉安排時，曾經表示提名期定在下月15日開始，為期16天，即是新的提名期比原本安排遲5日開始，亦縮短了2天。　

 

　　被問到為何今屆行政長官選舉的提名期較上屆遲開始，選管會主席馮驊表示，提名期是由總選舉事務主任決定，而按照行政長官條例，提名期不可少於14日，而截止日期亦要早於投票日期前21日，選管會認為，現時的提名期是完全合符法例要求。

 

　　總選舉事務主任黃文超表示，當局較早時提出的提名期只是初步設想，最終要政府刊憲公布作實，強調目前的安排符合法例要求。對於立法會前主席曾鈺成表示，押後提名期是中央的意思，被問到京官有否作出相關要求，黃文超表示沒有補充。

 

撰文：經濟通採訪組

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