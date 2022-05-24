【香港政情】林鄭：慶回歸活動將重啟 中央領導人來港暫未有消息

行政長官林鄭月娥行會前表示，早前因疫情延遲的回歸25周年的慶祝活動將重新啟動，被問及中央領導人會否來港，她表示回歸是重要日子，當然熱切希望領導人訪港發表重要講話，但現階段沒有消息可公布。

（政府新聞網）



林鄭又提到，過去5年在中央大力支持下，香港回歸正確軌道，下周將發放慶祝回歸25周年的主題曲，歌名為《前》，希望香港向前邁進。



有報道引述建制消息指，中央領導人很大機會在6月底親臨香港視察，並為新一屆政府監誓。消息指，內地人員近期已南下深圳，商討領導人來港細節，包括視察行程、保安工作等，但來港行程仍有待最後確定。據悉，香港警方亦成立專隊，統籌領導人來港的保安安排。



正進行下屆政府架構重組



林鄭表示，下屆政府架構重組方面，5月27日立法會人事編制委員會召開會議，經同意後，6月10日再提交財委會審議，其後在6月15日立法會大會表決。



至於重組方案提出增設多個高級官員職位，是否有利行政統籌，抑或是「架床疊屋」，林鄭回應指，她不宜評論具體重組建議，尤其是反映候任行政長官李家超個人理念的部分，重申整套方案都是李家超樂見，並注入了個人想法，形容李家超對本屆政府提出改組為三司十五局，以及其他相關調動，都是全盤接收。

3歲以上第三針接種率逾五成，續推疫苗接種

（政府新聞網）



她表示，過去一周疫情平穩，昨日確診數字跌至數月新低，惟籲市民不要在意數字的變化，確診個案包括輸入個案及快速檢測，強調現時雖有多個感染群組，但形容疫情可控。截至5月23日，學校累計呈報個案為349宗，預計每日快速檢疫呈報措施維持至6月下旬。



林鄭表示，第三階段「疫苗通行證」如期本月31日實施，所有合資格的市民均須接種第三針方可進入食肆等表列場所，呼籲已到期打第三針的市民及早接種。她表示疫苗接種有助防重症，香港已有抗疫屏障，打針後避免出現重症、死亡甚至病徵，現時3歲以上首針接種率91.9%、第二針86.5%、第三針53.7%。60歲以上有特別需要居民或18歲以上高危群組可接種第四針，未來將繼續推動疫苗接種。



料6月30日前實施第三階段放寬



商會要求本周內進一步放寬社交距離措施，林鄭強調，放寬取決於公共衞生、經濟需要及公眾人士接受程度；指第三階段放寬或於6月30日前實施。



疫情平穩，被問到何時取消「疫苗通行證」。林鄭表示大部分措施對市民帶來不便，但前題是市民生命健康及安全，政府鑑於接種率仍有上升空間，故仍要繼續實施「疫苗通行證」，又稱疫情多變，難定措施結束的時間表。

撰文：經濟通採訪組

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