李家超率行會成員見傳媒 指成員意見對決策非常重要

行政長官李家超上周正式就任，周二（5日）上午於新一屆行政會議首次例行會議前，率領行政會議全體非官守議員晤傳媒。他表示，行會的角色是幫助行政長官作決定，非常重要，非常感謝16位非官守接受邀請成為行會成員，各成員都來自不同背景，有豐富經驗，他又感謝葉劉淑儀成為行會召集人，指很有信心她在召集人履行有關職責為香港發聲，說好香港故事。



行政會議召集人葉劉淑儀表示，感謝李家超的委任，而今次行政會議的成員有來自不同的界別，分別在立法、法律、醫療和金融界等，都是非常資深的專家，他們亦很團結，周一（4日）已經「開工」，指已向對方承諾未來五年盡能力提出最佳的意見及配合其工作。



香港政府效率獲世界公認

（資料圖片）



李家超表示，公務員的表現是與港府的效率直接掛勾，而香港政府效率是獲得世界公認是首兩名，又指未知是不是因為資源、部門間的配合等而令到其表現與市民的期望有落差，強調最重要的角色是領袖，如出現問題時主動界入，盡心盡力做好事情時就可以達到預期的效果。



重申非常重視房屋問題

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至於房屋方面，李家超早前提到目標在土地房屋問題上，做到提速、提效及提量，包括令公屋輪候時間不再延長。他透露，新政府會在上任百日後的報告中，交代有關加快建屋的新想法。他今早重申房屋問題非常重要，與團隊會全力以赴去解決，明白涉及好多深職次的問題或者是法律，因此房屋方面有短、中長需要處理問題，而亦會成立兩個工作小組，其中一個是行動為目標目標，另一個是負責土地供應，例如如何將「生地變熟地」、「熟地變房屋」，強調自己不是一個「口號式」的行政長官。



強調香港一定要控制疫情



李家超表示，香港是個國際的城市，在疫情下受到很大的影響，不過他說要平衡疫情的風險，強調香港一定要控制疫情，如確診個案上升，市民因確診而入院的機會就會提升，或會影響醫療系統等。



被問到上任第一年會否做23條立法，李家超指會盡早立法，但會考慮立法是否可處理到可估計的國家安全風險。

撰文：經濟通採訪組

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