  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

李家超率行會成員見傳媒　指成員意見對決策非常重要

05/07/2022

　　行政長官李家超上周正式就任，周二（5日）上午於新一屆行政會議首次例行會議前，率領行政會議全體非官守議員晤傳媒。他表示，行會的角色是幫助行政長官作決定，非常重要，非常感謝16位非官守接受邀請成為行會成員，各成員都來自不同背景，有豐富經驗，他又感謝葉劉淑儀成為行會召集人，指很有信心她在召集人履行有關職責為香港發聲，說好香港故事。

 


　　行政會議召集人葉劉淑儀表示，感謝李家超的委任，而今次行政會議的成員有來自不同的界別，分別在立法、法律、醫療和金融界等，都是非常資深的專家，他們亦很團結，周一（4日）已經「開工」，指已向對方承諾未來五年盡能力提出最佳的意見及配合其工作。


香港政府效率獲世界公認

 

（資料圖片）


　　李家超表示，公務員的表現是與港府的效率直接掛勾，而香港政府效率是獲得世界公認是首兩名，又指未知是不是因為資源、部門間的配合等而令到其表現與市民的期望有落差，強調最重要的角色是領袖，如出現問題時主動界入，盡心盡力做好事情時就可以達到預期的效果。


重申非常重視房屋問題

 

（shutterstock圖片）


　　至於房屋方面，李家超早前提到目標在土地房屋問題上，做到提速、提效及提量，包括令公屋輪候時間不再延長。他透露，新政府會在上任百日後的報告中，交代有關加快建屋的新想法。他今早重申房屋問題非常重要，與團隊會全力以赴去解決，明白涉及好多深職次的問題或者是法律，因此房屋方面有短、中長需要處理問題，而亦會成立兩個工作小組，其中一個是行動為目標目標，另一個是負責土地供應，例如如何將「生地變熟地」、「熟地變房屋」，強調自己不是一個「口號式」的行政長官。


強調香港一定要控制疫情


　　李家超表示，香港是個國際的城市，在疫情下受到很大的影響，不過他說要平衡疫情的風險，強調香港一定要控制疫情，如確診個案上升，市民因確診而入院的機會就會提升，或會影響醫療系統等。


　　被問到上任第一年會否做23條立法，李家超指會盡早立法，但會考慮立法是否可處理到可估計的國家安全風險。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.690

異動股

01024

快手－Ｗ

89.350

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

115.500

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.680
  • 01024 快手－Ｗ
  • 89.250
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.400
  • 02382 舜宇光學科技
  • 114.700
  • 00241 阿里健康
  • 5.760
股份推介
  • 01686 新意網集團
  • 5.990
  • 目標︰$6.50
  • 00991 大唐發電
  • 1.420
  • 目標︰$1.60
  • 01109 華潤置地
  • 36.650
  • 目標︰$40.30
  • 02153 達豐設備
  • 1.120
  • 目標︰$1.29
  • 01204 博維智慧
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.680
  • 00700 騰訊控股
  • 349.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 311.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 197.400
報章貼士
  • 00460 四環醫藥
  • 1.290
  • 目標︰$1.65
  • 01929 周大福
  • 14.800
  • 目標︰$16.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 197.400
  • 目標︰$210.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/07/2022 09:56  《本港樓市》李家超重申房屋問題非常重要，會成立兩個工作小組

05/07/2022 09:54  【聚焦數據】6月財新服務業PMI大升至54.5，創十個月高

05/07/2022 09:52  【香港政情】李家超：公務員表現與政府效率掛勾，效率獲世界公認

05/07/2022 09:34  【大國博弈】劉鶴與耶倫通話，就產業鏈供應鏈穩定等議題交換意見

05/07/2022 09:32  《異動股》科投股普遍高開，惟商湯(20)續摸底低開5%

05/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒５億人幣，買理想沽美團

05/07/2022 08:42  【大行炒Ｄ乜】匯證降港交評級至「持有」惟升目標，花旗看淡澳優

30/06/2022 17:29  《嚟緊炒Ｄ乜》內地樓市復甦物管受惠，碧服價穩可吼入

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

李家超率行會成員見傳媒　指成員意見對決策非常重要
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：關注美團被騰訊減持風險　料恒指整固後有力重上22500
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣反彈至20000美元，惟分析師預計只是短暫表現
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

2男地勤疑本地傳播 BA.4或5累計102宗 源頭不止1個
人氣文章

美女中醫．譚莉英

經量少、失眠煩燥、脫髮，42歲步入更年期？針灸+4個生活要點延遲停經？
人氣文章

財識兼收．止凡

加息起動
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

夏日好物推介！無畏汗水與紫外線！超Soft物理防曬、日本防水定妝噴霧、韓國純素面膜
人氣文章

Beauty

衝擊夏日的一抹清爽透亮！Hermès全新紫羅勒古龍水、Drunk Elephant活膚日間精華、The Ordinary多肽睫眉精華
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

如何證明一方玉璽是出自清代皇家？甚麽因素决定一方皇家印璽的市場價值？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
入心入肺的「老香港」恩物 1
人氣文章
水果代餐減肥健康？營養師：易皺皮！易攰！瘦得難睇！有一種水果仲會愈食愈肥？
人氣文章
免費Check體能、了解體質！康文署「全港社區體質調查」反應超好加推2場！專員免費分析仲有禮物送！（附測試日期及地址＋報名連結）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2022 11:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2022 11:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2022 11:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/07/2022 10:51
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章香港政情05/07/2022
李家超率行會成員見傳媒　指成員意見對決策非常重要
人氣文章開市Good Morning05/07/2022
黃瑋傑：關注美團被騰訊減持風險　料恒指整固後有力重上22500
人氣文章財經熱話05/07/2022
【虛幣世界】比特幣反彈至20000美元，惟分析師預計只是短暫表現
人氣文章中國故事04/07/2022
《神州經脈》「互換通」啟動　ETF通首日平穩　滬指重上三千四
人氣文章財經熱話04/07/2022
耗巨資購空中巴士兼人幣走弱　中資航空股借勢回調　國航曾插一成
人氣文章財經熱話04/07/2022
【互換通】中港監管機構宣布開展互換通　初期先開通「北向通」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金