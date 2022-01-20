  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

內房否極泰來？！　預售資金使用有望放寬　一表盡覽邊隻最值博

20/01/2022

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

10.980

異動股

00700

騰訊控股

473.000

異動股

03690

美團－Ｗ

236.600

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 11.100
  • 00700 騰訊控股
  • 475.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 237.600
  • 02018 瑞聲科技
  • 27.000
  • 06098 碧桂園服務
  • 49.850
股份推介
  • 00777 網龍
  • 19.540
  • 目標︰$20.30
  • 02020 安踏體育
  • 122.500
  • 目標︰$134.00
  • 00868 信義玻璃
  • 21.600
  • 目標︰$22.33
  • 03799 達利食品
  • 4.700
  • 目標︰$4.67
  • 02618 京東物流
  • 26.800
  • 目標︰$31.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 475.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 126.200
  • 01299 友邦保險
  • 89.050
  • 00005 滙豐控股
  • 53.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 237.600
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 65.250
  • 目標︰$83.40
  • 03968 招商銀行
  • 67.850
  • 目標︰$78.00
  • 06690 海爾智家
  • 32.800
  • 目標︰$34.00
熱炒概念股
即時重點新聞

21/01/2022 07:50  《華爾街內望》參議院通過反壟斷法，科技股受挫道指跌逾300點

21/01/2022 07:50  《油金掠影》油價由7年高位回落，金銀價格觸及2個月高位

21/01/2022 08:36  《國企紅籌》東風售跨國車商Stella股權套現7.32億歐元

21/01/2022 08:28  【恒大困局】恒大增聘中金、中銀國際為風險化解委員會財務顧問

21/01/2022 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要：李克強稱推實招保持經濟合理運行

21/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入７３﹒２億人幣，買騰訊沽中海油

21/01/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】大行看淡安踏降目標價，大和降一成，野村削兩成

專題透視

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣先升後回，比特幣跌穿四萬一

新聞>中國故事

《神州經脈》中石油涉倒賣進口原油　LPR不對稱雙降A場仍收跌

新聞>財經熱話

安踏發盈喜料去年多賺近五成　大行齊祝福股價飆逾半成
品味生活
生活

時事要聞

源頭不明個案續現 葵涌邨翁疑偶遇街坊播毒 多間中學爆疫

玄來更精彩．黃美雲

2022虎年生肖運程（一）｜肖虎大放異彩！肖鼠忌躺平！肖牛紅鸞星動！肖豬財官雙美！

健康大晒

【患者蹤跡更新】新增逾10個地點！尖沙咀DONKI、K11、海港城上榜！一文睇清確診者過去14天曾到訪地方（1月20日更新） 6
DIVA CHANNEL

Yan Can Taste．Yan Chung

金鐘發現馬姐的「時間囊」！懷舊芝麻糖脆皮雞、二十年花雕龍蝦蒸蛋、豬網油炸蟹鉗，舊菜新造手工創意兼備

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

Call for COLLAR！伴侶的興奮反應超乎你預期？看到他迷上另一個女人，可有忽然失寵的感覺？

一分鐘閱讀．李怡

中國內地網文「真理和窄門」：談德國哲學家雅斯培對待愛情的態度，引伸到他的哲學理念
健康好人生 Health Channel
疫情下帶飯返工，蔬菜忌十成熟！分享2道帶飯小菜︰臘腸粒薯餅 、關東煮 （附食譜）
特級初榨橄欖油不宜高溫煮食？最新研究：安全！仲可增食物抗氧化物、減反式脂肪！
新一年踏出素食第一步！「素螞蟻上樹」簡單易做，送飯最正！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2022 10:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2022 10:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2022 10:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2022 09:43
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】加密貨幣先升後回，比特幣跌穿四萬一
中國故事20/01/2022
《神州經脈》中石油涉倒賣進口原油　LPR不對稱雙降A場仍收跌
財經熱話20/01/2022
安踏發盈喜料去年多賺近五成　大行齊祝福股價飆逾半成
財經熱話20/01/2022
傳內地擬放寬房企預售資金使用　大行觀點一文看清！
財經熱話20/01/2022
【內房債務危機】憧憬政策放鬆內房、物管飆　專家籲勿過分憧憬！
FOCUS20/01/2022
【FOCUS】央媽雷霆維穩　減息牌未出盡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金