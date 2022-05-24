  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】瑞信點睇金蝶、微盟同中軟　一click就知道

24/05/2022

 

 

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

12.740

異動股

00175

吉利汽車

14.360

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

84.150

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 12.740
  • 00175 吉利汽車
  • 14.360
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 84.150
  • 01877 君實生物
  • 49.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 161.700
股份推介
  • 00358 江西銅業股份
  • 12.380
  • 目標︰$14.00
  • 03898 時代電氣
  • 31.150
  • 目標︰$37.90
  • 01919 中遠海控
  • 13.620
  • 目標︰$17.00
  • 00316 東方海外國際
  • 264.000
  • 目標︰--
  • 06865 福萊特玻璃
  • 32.000
  • 目標︰$36.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 341.400
  • 03800 協鑫科技
  • 2.660
  • 00001 長和
  • 54.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.300
  • 01211 比亞迪股份
  • 255.200
報章貼士
  • 01919 中遠海控
  • 13.620
  • 目標︰$15.50
  • 00881 中升控股
  • 52.100
  • 目標︰$85.00
  • 00316 東方海外國際
  • 264.000
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

24/05/2022 10:07  【香港政情】林鄭:慶回歸活動將重啟，中央領導人來港暫未有消息

24/05/2022 09:57  【新冠肺炎】林鄭:3歲以上第三針接種率逾五成，續推疫苗接種

24/05/2022 09:26  《異動股》減徵部分乘用車稅600億人幣，車股高漲，吉利升一成

24/05/2022 08:52  快手否認董事長宿華被帶走配合調查，稱有自媒體惡意傳播網絡謠言

24/05/2022 08:41  【中概焦點】滴滴確認從美國退市，市值從高位至今蒸發逾九成

24/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒８億人幣，買比亞迪沽騰訊

24/05/2022 08:37  【大行炒Ｄ乜】中信滙證降小米目標價，野村首予中軟買入評級

20/05/2022 18:10  《嚟緊炒Ｄ乜》小米股價見底估值平，分注部署博復甦

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】瑞信點睇金蝶、微盟同中軟　一click就知道
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】封閉70天後首次出門……我的居家抗疫實錄
人氣文章

新聞>香港政情

【香港政情】林鄭：慶回歸活動將重啟　中央領導人來港暫未有消息
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

馬德鐘《雙生陌生人》分飾兩角 挑戰演技嗌過癮
人氣文章

時事要聞

慶回歸25年 康樂設施7.1免費玩 維港裝置供打卡
人氣文章

時事要聞

慶回歸25年 康樂設施7.1免費玩 維港裝置供打卡
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

愜意周末由一頓早午餐開始！在綠油油大露台品嘗刺身生蠔、和牛飯卷、豬腩肉迷你漢堡、邪惡甜品拼盤，感受南美日系風情
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

辦公室「生存之道」：一隻保溫杯搞定老闆，平日所受的氣一筆勾銷？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

前日本領事館家廚主理！鐵板燒盛宴：臉蛋般大三陸野生黑鮑魚、仙台海鰻配鵝肝、日本和牛冠軍A5肉眼厚燒，嘗盡宮崎仙台名物
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗拒房事，除了性交痛楚，還因為內心隱隱作痛？有些痛，潤滑劑和前奏也未必能解決 1
人氣文章
瘦身由髖關節伸展開始！每天15分鐘青蛙式練習，減下半身、消除假跨髖、改善O型腿！
人氣文章
夜尿冇覺好瞓兼周身痠痛？中醫：腎陽虛！針灸有療效，連眼圈眼肚都一併改善！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2022 12:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2022 12:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2022 12:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/05/2022 12:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章大行報告24/05/2022
【大行炒D乜】瑞信點睇金蝶、微盟同中軟　一click就知道
人氣文章中國故事24/05/2022
【上海特寫】封閉70天後首次出門……我的居家抗疫實錄
人氣文章香港政情24/05/2022
【香港政情】林鄭：慶回歸活動將重啟　中央領導人來港暫未有消息
人氣文章開市Good Morning24/05/2022
黃瑋傑：拜登削減關稅與否還看中期選舉選情　暫未宜過分憧憬
人氣文章財經熱話24/05/2022
【虛幣世界】加密貨幣窄幅上落，比特幣再次跌穿三萬
人氣文章專訪23/05/2022
【專訪】陶冬：IPEF意在產業鏈等圍堵中國　但有大缺陷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金