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加息預期升溫　銀行股有景　匯控見7個月高

05/01/2022

      美國加息預期新年過後升溫，美國債息連續兩日急升，帶動歐美銀行股普遍造好，匯控(00005)繼昨升2.03%後，今早(5日)在大成交配合下進一步逆市彈升最多4%，股價見7個月高，直逼50元，收市升近3%，其餘本地銀行股亦普遍造好。

 

(資料圖片) 

 

市場估提早至3月加息　美10年期債息突破1.6厘

 

      美國10年期債息於前日(3日)突破1.6厘，升至6周高位，亦是2009年以來最大年度首日升幅，另5年期債息高見1.357厘，30年期債息亦突破2厘，2年期債息則突破0.8厘，達2020年3月以來最高水平。美股升勢增強市場對美國聯儲局今年至少加息3次的預期，另美國聯儲局將於明日(6日)公布12月會議紀要，亦令市場猜測加息會較此前預期的5月更早。有分析甚至認為，若本周公布的非農就業人口及失業率等數據表現更強勁，3月加息也並非不可能。

 

　　道明證券利率策略師Gennadiy Goldberg表示，美國國債市場出現拋售潮，相信是由於市場認為聯儲局仍有可能在今年中期加息，市場相信儘管新冠病例激增，但對經濟復甦的影響可能只是溫和。而利率期貨、美債息及美匯全指向預期最早今年3月加息。利率期貨市場最新造價反映投資者現預期3月首次加息機會已逾六成，較2021年最後一個交易日約五成機會急升約十個百分點；至6月第2次加息機會亦逾五成。除10年期美債息連日急升外，反映美元兌一藍子貨幣表現的美匯指數，亦升至約96.2高位靠穩，企於近3個星期以來最高水平。

 

10年期債息再抽升至1.66厘　淨息差擴闊提高銀行盈利

 

      昨日(4日)美國10年期債息再抽升至1.66厘水平，收市升170點子收報1.654厘，30年期債息則升380點子收報2.069厘。市場對加息預期升溫，銀行股抽升，摩通和高盛均升逾3%，匯控ADR則升3.77%，折合報49.6港元。

 

　　如果美國再次進入加息周期，金融股之所以受惠，最大原因是債息上升利好淨息差，銀行通常是借短貸長，即短期借入資金，長期貸出資金，當10年期債息上升、孳息曲線變陡峭時，銀行放貸時可收取更高的息，借款時付出相對較少的息，淨息差擴闊，並提高銀行盈利能力。

 

匯控連續48日回購股份　去年現樓按揭增逾兩成

 

       另匯控回購股份計劃持續，昨日再於倫敦證券交易所通過向摩根士丹利購入約49278股公司股份以作註銷，每股作價4.5535至4.6590英鎊，總值約22.65萬英鎊(約238.77萬港元)，上周五(12月31日)則購入約142.49萬股，總值約637.75萬英鎊(約6728.6萬港元)。匯控已在倫敦連續48個交易日回購股份，合共約1.25億股。

 

大摩微降渣打盈測　評級與大市同步目標價51元

 

       銀行股雖料受惠加息預期及美債息上升，惟摩根士丹利近日發表研究報告，調低渣打集團(02888)2021至23年度的每股盈利預測約1%，以反映第四季市況影響金融市場收入，基本目標價預測為51元，最樂觀看72元，最悲觀估計為34元。大摩認為渣打現時估值合理，評級為「與大市同步」。預計渣打有形股本回報率(RoTE)可望改善，2021、2023及2025年預測RoTE數字分別為7.1%、6.5%及7.1%。惟渣打成本對收入比率偏高，令其盈利對收入和信貸成本變動較為敏感。

 

      匯控收市升2.82%報49.15元，連升兩日累升4.91%。成交29.11億元；渣打則升2.11%報48.3元，連升3日累升4.43%；中銀升3.77%報27.5元，連升3日累升7.63%；恒生(00011)升2.67%報149.9元，連升3日累升5.05%。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此


 

 

 

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