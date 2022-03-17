【名嘴發財高息股】鄧聲興視中銀香港為銀行股首選 長建領展亦可吼！（有片）

嘉賓：意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，年內最多加息6次，其中一次的幅度或達0.5厘，銀行股如何選擇？長江基建(01038)去年多賺3%，末期息增至1.81元，全年合共派息每股2.5元，標誌著長江基建自上市25年來股息連年增長，可買入作中長線收息？鄧聲興精選三隻高息股，涵蓋金融、基建及本地地產業，助你捉緊加息周期、經濟復甦以及企業估值提升的時機。收息之餘，既抗通脹，又具備增長潛力！

立即去片：https://youtu.be/FmusxdVUteM

【名嘴發財高息股(精華版)】陳永陸、郭思治、林家亨、熊麗萍等十位名嘴推薦十大高息心水股！



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