收到一個帖子題為「積金局：不要追入美股基金！揀選強積金不應『只問回報』」，看見此題目，第一時間覺得其思維相當跳脫，投資不問回報？那應問甚麼？呼籲別買美股基金，代表要投資中港股票基金？這是政治任務吧？實情如何呢？

主動fact check一下，找到內容來源是TVB一則新聞報道，而報道內容引自積金局網誌中的內容。於是到積金局網誌看了看，發覺該網誌原文內容尚算中肯。

該篇積金局網誌發布於1月28日，內容主要對投資者作些提醒，其中指出投資者常見的兩大重點：

1.「最緊要平」：有人認為強積金基金愈平愈好，但作投資決定時不應單看收費高低，更應衡量基金是否物有所值。

2.「只問回報」：有人選擇基金的唯一標準是基金過往的投資表現，然而這種說法忽略了各類型基金的投資目標及風險程度都不一樣。一般而言，有潛質帶來較高回報的基金，同時亦伴隨較高的投資風險。強積金計劃成員不能靠單一標準去評估基金是否物有所值。

積金局對投資者的提醒其實算是中肯，惟轉述者有所誤導。(iStock)

以上提醒，沒有不妥。有關回報部分，指的是「過往的投資表現」，常說「過去表現不代表未來」，絕對是個好提醒；加上，網誌內隻字不提美股基金，到底帖子題目從何而來呢？

回看TVB的新聞報道，題為「積金局稱去年強積金錄3.5%淨回報，有顧問公司倡打工仔平衡投資風險」，當中訪問了一位強積金顧問公司代表，原來那句有關美股的意見，是來自一位叫陳銳隆的人兄。再查看這位人兄的出處，原來他是「GUM強積金顧問」的公司常務董事，此公司與積金局看來並無關係。他叫大家別追入美股基金，純粹個人意見，不應算到積金局的頭上吧。

Fact check之後，發覺最初收到的帖極之誤導，標題故意把兩件事加在一起。貼帖者，一是有心誤導，一是理解能力極低。帖子被貼到Hothk.com、高登、連登等地方，不知轉貼的先後次序如何。看見那些帖子的留言也精彩，網友一窩蜂地說：「不求回報，難道求興趣嗎？」、「投資為蝕錢？」、「良心在哪？」，似乎大部分網友已被錯誤引導了。

還好，有小量網友早已察覺以上問題並留言指正，證明還有人（極小部分）會花時間看原始資料，釐清事實。人群大眾，普遍缺乏獨立思考，任何範疇，被帶風向是多麼的容易。尤其，今時今日偶像化問題，早前也拍片討論，有興趣到小弟Patreon聽聽。

相關影片：

【偶像化問題嚴重 點理解KOL講既嘢？】

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