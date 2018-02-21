騰訊內銀領漲，港股升５５８點報３１４３１，成交不足一千億

《經濟通通訊社２１日專訊》華爾街股市隔晚（２０日）受沃爾瑪遜預期拖累，三大指數全

線向下，道指下跌２５４點，收報２４９６４點，再度失守５０天線。港股未有受外圍影響，

ＡＤＲ與夜期均錄得上升，恆指今早高開１７６點報３１０５０，惟升幅其後隨即收縮至僅１２

點，見全日低位３０８８５。在中資金融股的領漲，加上重磅股騰訊（００７００）持續夾高，

港股拾級而上，最多曾上升６０４點，高見３１４７７點。最終收報３１４３１點，上升５５８

點或１﹒８０８％。主板成交９６７﹒８４億元，比上日減少１０﹒２６％。

國指上升２９０點或２﹒３３９％，報１２６８６點。滬深股市明天（２２日）復市。



＊內銀股領漲農行升４％，濠賭股個別發展＊



內銀股領漲大市，農行（０１２８８）漲４﹒１８％，報４﹒４９元；建行（００９３９）

上升２﹒７６％，報８﹒５６元；中行（０３９８８）揚２﹒５５％，報４﹒４２元；工行

（０１３９８）上升３﹒３４％，報７﹒１１元；交行（０３３２８）漲３﹒２２％，報

６﹒４１元。

美國４月期油隔晚上升０﹒２４美元，報６１﹒７９美元，帶動「三桶油」全線上升，中石

化（００３８６）升３﹒７２％，報６﹒４２元；中海油（００８８３）升２﹒６５％，報

１１﹒６４元；中石油（００８５７）升２﹒７７％，報５﹒５７元。

瑞信料２月澳門賭入升幅遜預期，濠賭股個別發展，銀娛（０００２７）跌０﹒０７％，報

６７﹒９５元；金沙（０１９２８）升０﹒５５％，報４５﹒３５元；美高梅（０２２８２）業

績勝預期，上升１﹒５％，報２３﹒７５元。



＊匯控獲大摩見唱好反彈，「明星股」炒起＊



匯控（００００５）昨日中午公布去年業績遜預期，但在大摩唱好籲「增持」下今日見反彈

，升０﹒８％，報８１﹒６元。同日公布業績的恆生銀行（０００１１）亦獲大摩增予「增持」

評級，升１﹒７４％，報１９２﹒５元。

「明星股」炒起，雷蛇（０１３３７）上升２３％，報３﹒６９元，但仍未回到招股價

３﹒８８元的水平；閱文（００７７２）上升４﹒２７％，報７９﹒３元；易鑫（０２８５８）

上升５﹒８７％，報６﹒３１元；眾安（０６０６０）上升３﹒２９％，報６９元。

彌明生活百貨（０８４７３）再落鑊，最多曾升５３﹒２５％，見０﹒５９元再刷新上市新

高，最終仍升４８﹒０５％，報０﹒５７元。

中銀國際把碧桂園（０２００７）的評級由「買入」上調至「強力買入」，漲５﹒６％，報

１４﹒３４元，為最佳表現藍籌。

重磅股方面，騰訊（００７００）上升２﹒７４％，報４５８元；港交所（００３８８）上

升１﹒９４％，報２８３﹒２元；友邦（０１２９９）上升１﹒７４％，報６４﹒３５元；平保

（０２３１８）上升１﹒７６％，報８６﹒６元。（ａｌ）

