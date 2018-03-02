《品中資－羅國森》吉利汽車（００１７５）仍未剎車

《品中資》踏入２月份的股市，無論是外圍或本地，都有點陰陽怪氣，日升日跌之餘，有時

更是先跌後升，又或先升後跌；總之，每日波幅十分大，而昨日（１日）港股的走勢就是明顯的

例子。

我的觀察是，大市似乎是在反覆整固，尤其是港股方面，強勢股仍然是強勢股，弱勢的就始

終弱勢。

正如我在上日品評的標題一樣：「狗年發財股強者愈強」；也因此，我在狗年推介的８隻發

財股，有７隻都是去年曾經推介的，因為當中大部分都是強勢股。而這些強勢股的最大特色就是

業績優良，以及有分拆概念。

此外，我也推介了兩隻內地指數的ＥＴＦ，因為我仍然認為，內地股市是相對最便宜的市場

，而ＭＳＣＩ今年才正式將內地Ａ股納入他們的環球新興市場指數，未來還可能會加大Ａ股的比

重。這一切都代表未來會有更多資金入市買Ａ股。

今次我想集中談談我的唯一新增推介吉利汽車（００１７５）。要數近年的「明升股」，除

了股王騰訊（００７００）之外，就應該數到碧桂園（０２００７）；此外就是兩隻手機設備股

，包括瑞聲科技（０２０１８）和舜宇光學（０２３８２），以及吉利了。

但我總覺得，內房股太受政策影響，而手機設備股則太被動，基本上屬工業股，要靠終端產

品開發商訂單。盡管上述兩隻手機設備股的技術水平已經領先全球，某程度上能推動終端產品升

級換代，但她們的股價已升了很多，幾乎反映了未來兩三年的增長；所以，我對她們有戒心。



＊對吉利也曾有戒心＊



其實，我對吉利何嘗不是有戒心。要不，我在雞年的推介股中就應該加入她了。我曾經寫過

，這幾年我跟汽車股是無緣的，甚至是「搭錯車」；因為早年我揀了東風集團（００４８９），

而前年則揀了長城汽車（０２３３３），兩者都是時機不對！

但吉利似乎有點不同。雖然她的股價已經大升，但估值其實不算太高，因為她的增長仍然持

續。

過去兩年，吉利能夠大變身，當然受惠於內地汽車市場的復甦，尤其是內地自主品牌（非外

國品牌）汽車大受歡迎。另外，更重要的是，吉利成功調整產品結構，推出內地受歡迎的ＳＵＶ

車種（Ｓｐｏｒｔ Ｕｔｉｌｉｔｙ Ｖｅｈｉｃｌｅ，一般譯做運動型多用途車），令到最近

兩年的生意大增。



＊今年銷量增長目標兩成七＊



繼２０１６年盈利大升１﹒２倍之後，去年上半年，吉利的盈利再增１﹒３倍，估計全年也

會接近倍數增長的，因為去年吉利合共售出１２４﹒７萬部，增長六成三，超額完成了１１０萬

輛的銷售目標（年初是１００萬輛，後來提高至１１０萬輛），並將２０１８年的銷量目標定為

１５８萬輛，即增長目標只為兩成七左右。

早前吉利披露２０１８年１月份的銷量情況，根據官方數據顯示，１月份的銷量再突破１５

萬輛，達１５５０８９輛，同比增長５１％，是表現最好的一家汽車公司。以此計算，已達全年

銷量目標的９﹒８１％。

我本來有點擔心，經過過去幾年的「加速」後，吉利有可能要減慢，甚至「剎車」，但現在

看來，這個擔憂是過慮了。

以吉利去年每股盈利有機會增長一倍計（由每股０﹒５７９６元人民幣增長一倍計），去年

的往績市盈率大約１７倍，如果今年能夠再增長三成，今年的預期市盈率大約１３倍（根據經驗

，吉利的增長預測大多是保守的）。

在汽車股之中不算便宜，但也不算貴；而且，以吉利今時今日的級數，絕對可享較高的估值

。因此，我大膽地把吉利納入今年的發財股推介之中，希望大家逢低吸納，盡快坐上這部「順風

車」！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

