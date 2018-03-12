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即市新聞

12/03/2018 11:20

《外匯達仁－盧楚仁》兩狂會面難改日圓強勢

　　《外匯達仁》早前特朗普發動貿易戰，加上科恩辭職，令資金流入日圓避險，以致日圓持續
強勢。及後特朗普１８０度轉軚，豁免加拿大、墨西哥及澳洲的鋼材關稅，更說美國的盟友可申
請豁免有關關稅，令貿易戰的氣氛急降溫。之後突然傳出金正恩邀請特朗普會面，更意想不到的
是，特朗普竟沒和內閣官員們商討下，便答應將會出席。在上述消息打壓下，雖然日圓匯價出現
顯著回落，但相信不可能改變日圓長期的強勢。
　
＊日本經濟數據持續改善＊
　
　　金正恩邀請特朗普會面，我相信一方面只是緩兵之計，二方面像以往他父親一樣，重施故技
扮乖，假裝有商有量，目的最後是想拿美韓的好處。金正恩的姑丈被炮彈行刑，哥哥則在馬來西
亞被暗殺，故此我不相信金正恩是愛好和平份子，所以我認為東北亞局勢走向大和解及和平之路
是未免過分天真及言之過早。就算短期內氣氛緩和，也不可能令日圓長期走轉弱，關鍵是日圓的
過去上升，不是因為炒作北韓地緣政治惡化而上升。所以，今次局勢逆轉不太可能令日圓強勢逆
轉。日圓升值的根本源頭是在日本已經低調地減少買長債而有機會局部退市，而令日圓向好；而
相關日本退市的概念正在剛剛開始萌芽，絕不是有關概念炒作已近尾聲。更重要的是，日本最近
公布的三大數據即ＧＤＰ、失業率及通脹率均全部造好，加強了市場相信日本即將退市。
　
＊日本央行態度曖昧＊
　
　　３月初，日本央行總裁黑田冬彥在國會表示，因很大機會在２０１９年實現通脹２％目標，
到時日本央行將會退市，言論令當時日圓匯價急升。不過，黑田東彥又在上星期五（９日）表態
說明日本央行不急於退市，令日匯價受壓。估計黑田東彥正在進退兩難，因為日本退市始終會令
日圓匯價上升，這一方面日本央行絕不希望見到，所以日本央行正面對退市壓力但又怕因此日圓
匯價急升。估計日本央行會用言論遏抑日圓匯價升值，但私下會研究怎樣退市，會出現口不對心
的情況。換句話說，面對日本明年退市大趨勢，每當日本央行言論遏抑日圓下跌，就是最好的機
會買入日圓。圖表上，１０７﹒１５及１０７﹒９０均分別有阻力，靠近可趁低吸納日圓，目標
也是近期的高位１０５﹒２４及１０４﹒４６。最後，星期三（１４日）日本央行公布會議記錄
，值得注意看有否退市的蛛絲馬跡。《ｉＢＥＳＴ　ＦＩＮＡＮＣＥ高級副總裁　盧楚仁》

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