《股林淘金－林家亨》港股將持續牛皮

《股林淘金》美國２月份新增非農業職位大增，但工資增長遜預期，紓緩美國加息提速的憂

慮。雖然美國總統特朗普上星期正式簽署行政命令，宣布美國將會對入口的鋁和鐵徵收關稅，但

表示某些國家可獲豁免，亦減輕市場對環球貿易戰將會打響的擔心，美國１０年債息率亦從高位

回落，利好投資氣氛。筆者認為，由於美國減稅政策將會大幅提升美股的盈利增長，加上中國實

體經濟經過去庫存和供給側等改革後，經濟增長之速度已有見底回升之勢，而且國內投資者對港

股配置的需要持續強勁，但由於港股去年升幅過急，加上美國總統特朗普的處事方式將會為市場

帶來隱憂，例如昨晚（１３日）突然撤換國務卿蒂勒森，相信港股短期會持續牛皮，會形成炒股

不炒市的情況。投資者應小心部署，分段買入績優股作中線投資。



＊內銀股有力追落後＊



早幾年中國的經濟增長速度減慢，加上地方的債務問題受到關注，內銀股過去幾年間的表現

都一直落後和令人失望，但由於內地經濟持續改善，加上政府近年積極為企業去槓桿化，改善經

營及減低債務，隨著政策漸見成效，企業的經營好轉，內地銀行股的表現預期亦都有改善，為股

價帶來上升的潛力，加上股息率十分吸引。

個股方面，投資者不妨留意四大內銀之一的農業銀行（０１２８８）。近期農行發布業績快

報顯示，去年多賺４﹒９％至１９２９﹒６２億元人民幣，同時建議向匯金公司、財政部，新華

保險等７間機構非公開配售不超過２７４﹒７３億股Ａ股，集資不超過１０００億元人民幣，雖

然是次配股會將農行每股盈利降６％至７％，但集團的核心一級資本比率將會提升０﹒８個百分

點，使其與同業的差距收窄。



＊農行中線目標５元＊



另外，由於集團的不良貸款撥備高達２００％，是次配售Ａ股將補充資本充足比率。更重要

的是，是次認購者主要是原有股東，股份鎖定期亦高達５年，反映一眾股東對農行的信心和國家

對農行的支持。短線技術走勢方面，農行早前大成升破短線阻力位１０天線跟５０天線，走勢強

勁，投資者不妨於４﹒６元左右買入，中線上望５元，跌穿４﹒２元可考慮止蝕。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

