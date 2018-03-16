《運籌帷幄－梁業豪》買股不買市？

《運籌帷幄》記得於２０多年前，有人跟筆者講：「成功的投資者買股不買市。只要能選中

一隻跑贏大市的股票，成績自然教人羨慕。」筆者起初覺得很有道理，但後來想過又想，還是有

些地方想不通。買股不買市，意思是不理會大市的好淡，只買最強勢的股票，因縱使在大跌市中

，亦總會有上升的股票。筆者最大的疑惑，是不知如何才能選中最強勢的股票。大跌市過後，我

們當然不難說出一大堆逆市倒升的股票的名字。然而，在跌市剛開市後不久，大家恐怕連那些股

票最終能錄得較小的跌幅，也不敢肯定，又怎易選中投資對象呢？

股票帶給投資者的利潤，不外乎是股價升值、股息派發，以及現金紅利、紅股或認股權證派

送。現金紅利、紅股和認股權證派送不會經常出現，我們可集中研究股價升值與股息派發這兩個

因素。長線投資者希望股票能為自己帶來穩定的利潤，要求於上市公司公布業績後，派發合理水

平的股息。至於股價，他們不想見到太大的波動。派息比率亦須維持於合理的水平，因水平太高

會阻礙公司的業務發展。只要每股盈利穩步上升，即使派息比率不變，所收的利息亦會持續上升

。最受他們歡迎的上市公司，會於盈利增長倒退時，仍維持一向的派息比率。這類股票的走勢較

平穩，只要預期周息率夠吸引，股價升值會被長線投資者視為額外的收益。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

