【北水炒Ｄ乜】北水重投港股，買騰訊蒙牛華融碧桂園，沽建行洛鉬

《經濟通通訊社２４日專訊》南下資金於周二重投港股，淨流入２０﹒０９億元人民幣，結

束過去兩日北水淨沽盤局面。周二北水流入最多的個股為騰訊、蒙牛、華融、碧桂園，沽建行、

洛陽鉬業。

周二主板成交９７４﹒７億元，較日前增加１０﹒５％；港股通成交額１２３﹒５７億，佔

大市成交１２﹒６８％。

恆指收報３０６３６﹒２４點，升３８１﹒８４點或１﹒２６％。



＊北水大手掃騰訊，單日淨流入７﹒３億＊



重磅股騰訊（００７００）周二獲北水大舉掃入７﹒３億，兩日計淨買盤達５﹒５２億，惟

該股全日僅升０﹒６６％，報３９６﹒６元；蒙牛（０２３１９）漲４﹒４％，北水流入

２﹒３９億；瑞聲（０２０１８）獲北水流入４２４８萬，惟兩日計仍錄淨沽盤１﹒２４億，全

日逆市跌０﹒０８％；中石化（００３８６）北水沽７０１６萬，兩日淨沽盤１﹒７８億。



＊人行放水帶動內銀內房股，北水近１億買碧桂園＊



評級機構穆迪認為，中國政府在未來６至１２個月內不太可能放鬆房地產調控，但也不太可

能推出更嚴厲的措施，加上人行放水亦有利內房股，碧桂園（０２００７）走高６﹒２７％，為

升幅最大藍籌，北水周二買９６８２萬；融創（０１９１８）急升７﹒８７％，惟北水沽

４９７７萬。建行（００９３９）漲２﹒２４％，北水再沽１﹒０８億，兩日計淨沽盤２﹒４７

億。

另外，中國華融（０２７９９）獲北水流入１﹒８１億；中教控股（００８３９）北水淨流

入８８３８萬；洛陽鉬業（０３９９３）北水沽走９９０６萬；石藥集團（０１０９３）北水買

７９８７萬，兩日淨沽盤８７１３萬。（ｅｎ）

