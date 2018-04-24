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24/04/2018 17:40

【北水炒Ｄ乜】北水重投港股，買騰訊蒙牛華融碧桂園，沽建行洛鉬

　　《經濟通通訊社２４日專訊》南下資金於周二重投港股，淨流入２０﹒０９億元人民幣，結
束過去兩日北水淨沽盤局面。周二北水流入最多的個股為騰訊、蒙牛、華融、碧桂園，沽建行、
洛陽鉬業。
　　周二主板成交９７４﹒７億元，較日前增加１０﹒５％；港股通成交額１２３﹒５７億，佔
大市成交１２﹒６８％。
　　恆指收報３０６３６﹒２４點，升３８１﹒８４點或１﹒２６％。
　
＊北水大手掃騰訊，單日淨流入７﹒３億＊

　　重磅股騰訊（００７００）周二獲北水大舉掃入７﹒３億，兩日計淨買盤達５﹒５２億，惟
該股全日僅升０﹒６６％，報３９６﹒６元；蒙牛（０２３１９）漲４﹒４％，北水流入
２﹒３９億；瑞聲（０２０１８）獲北水流入４２４８萬，惟兩日計仍錄淨沽盤１﹒２４億，全
日逆市跌０﹒０８％；中石化（００３８６）北水沽７０１６萬，兩日淨沽盤１﹒７８億。
　
＊人行放水帶動內銀內房股，北水近１億買碧桂園＊

　　評級機構穆迪認為，中國政府在未來６至１２個月內不太可能放鬆房地產調控，但也不太可
能推出更嚴厲的措施，加上人行放水亦有利內房股，碧桂園（０２００７）走高６﹒２７％，為
升幅最大藍籌，北水周二買９６８２萬；融創（０１９１８）急升７﹒８７％，惟北水沽
４９７７萬。建行（００９３９）漲２﹒２４％，北水再沽１﹒０８億，兩日計淨沽盤２﹒４７
億。
　　另外，中國華融（０２７９９）獲北水流入１﹒８１億；中教控股（００８３９）北水淨流
入８８３８萬；洛陽鉬業（０３９９３）北水沽走９９０６萬；石藥集團（０１０９３）北水買
７９８７萬，兩日淨沽盤８７１３萬。（ｅｎ）

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