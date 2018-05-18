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18/05/2018 08:05

【港匯弱勢】金管局承接１９﹒６３億港元沽盤，連續三日入市

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港匯持續弱勢，觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，昨晚在紐
約交易時段再承接港元沽盤，買入１９﹒６３億港元，連續第３日入市累計買入１３０﹒３２億
港元。
　　本港銀行體系結餘下周一（２１日）將會縮減至１１５４﹒７１億港元。
　　港匯最新報７﹒８４９８，一年電期－４００﹒０１╱－３７９﹒９９。（ｅｃ）

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