《經濟通通訊社１８日專訊》港匯持續弱勢，觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，昨晚在紐
約交易時段再承接港元沽盤，買入１９﹒６３億港元，連續第３日入市累計買入１３０﹒３２億
港元。
本港銀行體系結餘下周一（２１日）將會縮減至１１５４﹒７１億港元。
港匯最新報７﹒８４９８，一年電期－４００﹒０１╱－３７９﹒９９。（ｅｃ）
18/05/2018 08:05
【港匯弱勢】金管局承接１９﹒６３億港元沽盤，連續三日入市
《經濟通通訊社１８日專訊》港匯持續弱勢，觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，昨晚在紐
約交易時段再承接港元沽盤，買入１９﹒６３億港元，連續第３日入市累計買入１３０﹒３２億
港元。
本港銀行體系結餘下周一（２１日）將會縮減至１１５４﹒７１億港元。
港匯最新報７﹒８４９８，一年電期－４００﹒０１╱－３７９﹒９９。（ｅｃ）
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