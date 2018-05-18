【港匯弱勢】金管局承接１９﹒６３億港元沽盤，連續三日入市

《經濟通通訊社１８日專訊》港匯持續弱勢，觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，昨晚在紐

約交易時段再承接港元沽盤，買入１９﹒６３億港元，連續第３日入市累計買入１３０﹒３２億

港元。

本港銀行體系結餘下周一（２１日）將會縮減至１１５４﹒７１億港元。

港匯最新報７﹒８４９８，一年電期－４００﹒０１╱－３７９﹒９９。（ｅｃ）

