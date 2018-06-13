《股林淘金－林家亨》大市對美朝會反應冷靜，留意全通及融信

《股林淘金》美國總統特朗普與北韓領導人金正恩在新加坡的高峰會議已經完結，兩國公布

聯合公報聲明，顯示美國與北韓將步入和平時代，市場反應冷靜，似乎已經消化了美國北韓會面

有結果的消息。現時市場將聚焦於今晚美國聯儲局的議息會議公布及內容聲明，預計今日（１３

日）恆指也是窄幅上落，靜待議息結果後才有較明確的方向。



＊中國全通估值吸引＊



個股方面，大家不妨留意中國全通（００６３３）。集團早前宣布以總代價人民幣

１７﹒５０億元，出售河北諾特通信技術有限公司及河北浩廣通信科技有限公司之全部股權予中

國榮勝集團有限公司，買方須於３０個月以內以現金方式支付。集團計劃將所得款項用作發展新

能源業務、研發新資訊通信技術及發展高端生產的一般營運資金。管理層認為是次重大出售對集

團發展非常有利。首先，是次出售之業務主要從事以２Ｇ及３Ｇ技術提供資訊通訊解決方案，其

業務已相當成熟，細分市場競爭日趨激烈，預期增長空間有限。此外，集團的現金儲備將會大大

提升，為將來在更有發展前景的ＩＣＴ高端製造及新能源領域的投資和併購機會作充足準備。最

後，是次出售亦有助中國全通精簡業務架構，提升行政管理效益，目前集團股息收益率高達約

６﹒５％，出售資產後的每股淨現金也達１﹒５港元，估值吸引，投資者可以留意。



＊融信中國可看高一線＊



受惠於內地首５個月房屋銷售數據強勁，相信內房板塊本年會穩中向上，投資者不妨留意融

信中國（０３３０１），集團主要於內地長三角經濟區，海峽西岸經濟區及部分一二線城市開發

住宅及商業物業，公司以聚焦中高端的住宅為策略，並且以優質項目為銷售帶來溢價。早前融信

中國發布本年首５個月合約銷售額約４４７﹒２９億元人民幣，以這個勢頭，公司有機會爭取其

年銷１２００億元的目標。近期集團股價比較波動是由於早前配股近１１億元，受到配股消息影

響，股價曾跌５％，但收市時已反彈，近日於１２元左右有一定支持，顯示沽盤已被強大買盤所

吸納，隨後集團更公布，大股東於配售後連續三個交易日，以平均價１１﹒８７０８元增持公司

８３９﹒５萬股，可見主席對集團發展充滿信心，後市可看高一線。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

