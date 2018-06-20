《鍾之日記》官方唱好Ａ股，帶動香江止跌

《鍾之日記》６月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



Ａ股昨日（１９日）出現恐慌而大跌，人行及官媒今日即出口術謢航，反而主管股市的中證

監卻沒見發聲安撫市場。

人行行長易綱公開呼籲，股市出現波動主要受情緒影響，投資者應該保持冷靜，理性看待，

又指人行始終高度重視外部衝擊的影響，並承諾綜合運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理穩

定。而四大官媒報章今日均在頭版聲援股市，認為Ａ股不具備持續大跌基礎；多家私募及專家機

構亦加入唱好，在一片維穩聲下，加上有逾４０家公司發布增持、回購、承諾不減持公告為股價

護航。滬深股市在下午終於「給面子」反彈回升，終結四連跌。滬綜指Ｖ型彈，早盤跌逾１％，

午後在釀酒、醫藥保健、環保及鋼鐵股拉升下，重上２９００點，全日收升０﹒２７％，報

２９１５﹒７３點，創業板更升１％。

人行繼連續第六日進行千億元級的逆回購繼續放水，淨投放４００億元人民幣，但由於正值

季末疊加稅期，資金面沒紓緩，Ｓｈｉｂｏｒ近全線升。滬深兩市全日成交額３４８２億元，較

昨日大減２６﹒５％。



＊騰訊重回４００元＊



隨著Ａ股反彈，美國道指期貨回升，香江魚缸午後升幅擴大，一度高見２９９４４升４７６

點，惟３００００關轉為阻力位。港股最終收２９６９６升２２８點或０﹒７７％，終止四連跌

。主板成交１０９８﹒２６億元減少２８﹒２１％。

重磅股今日回勇，騰訊（００７００）升０﹒８６％，收報４００﹒２元，重回４００元關

口。友邦（０１２９９）發力漲２﹒４５％，匯控（００００５）升０﹒８％。

消費股受捧，旺旺（００１５１）升３﹒８％，報７﹒３７元，為今日最佳藍籌。



＊中興Ｈ股止血反彈兩成，Ａ股５個跌停＊



美國參議院欲駁回總統特朗普和中興通訊（００７６３）達成的協議，早前表決通過恢復中

興的銷售禁令法案，連日來造成中興股價重挫。中興今日發出公告試圖止血，強調參議院通過的

法案還需眾院協調，目前仍非美國法律。

受消息帶動，中興通訊自１３日復牌以來，截至昨日Ｈ股已累跌６１﹒５％，今日終見反彈

，大幅飆升２０％，收報１１﹒８２元。不過Ａ股仍未止跌，今日再度跌停，錄得連續第五個跌

停，收報１８﹒４９元人民幣。多家基金司再下調中與Ａ股估值，工銀瑞信、華泰柏瑞、中銀、

平安大華等８家基金公司對中興重新估值，當中工銀瑞信的估值最低為１２﹒０２元人民幣，整

體估值在１２﹒０２元至１６﹒６４元之間。



＊中國或採取匯率貶值應對貿戰，航空股受壓＊



美國總統特朗普日前威脅要對２０００億美元中國商品徵收關稅，令中美貿易衝突升級。外

媒就估計，中國或將採取非關稅措施應對中美貿易衝突升級，包括中國可允許人民幣兌美元貶值

，以使美國商品變得更加昂貴，以及削減持有的大量美國公債等。

市場估計中方或採取匯率貶值措施，以應對貿戰之際，今日官方人民幣兌美元中間價大跌

３５１點子，報６﹒４５８６，為１月１２日以來最低，跌幅創逾４個月最大。在人民幣貶值壓

力下，對於美元債務較重的航空股帶來不利影響，三大航空股齊下挫，東航（００６７０）跌

１﹒８％，南航（０１０５５）挫近３％，國航（００７５３）跌１％。



＊日本眾議院通過賭場法案，新濠急飆近９％＊



日本眾議院通過賭場法案，法案最快於本周再交由參議院審議，新濠（００２００）主席何

猷龍一直表明力爭日本開賭，消息帶動新濠今日急飆８﹒７％，全日收報２５﹒６５元，一舉收

復十天線及一百天線；澳博（００８８０）隨漲６﹒２％。

匯豐證券亦發表報告指，上周澳門平均博彩收入有８﹒６３億澳門元，預計收入加快增長，

故調高６月澳門博彩收入預測至２４２億至２４６億元澳門元，料按年升兩成；野村證券亦提高

６月澳門賭收預期兩成，較原先１０％至２０％為高。濠賭股今日全線造好，藍籌銀娛

（０００２７）升２﹒４％，金沙升１﹒４％；永利澳門（０１１２８）升１﹒７％，美高梅（

０２２８２）升１﹒５％。

另外，日本開賭消息亦帶動一眾彈珠機概念股抽升，ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５）飆升

２２％，收報０﹒７２元；ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）漲９﹒７％，ＯＫＵＲＡ（

０１６５５）升１２﹒６％。



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