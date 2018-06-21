《中資異動》晶片股落鑊，華虹（１３４７）升幅擴至逾１４％尋頂

《經濟通通訊社２１日專訊》晶片股落鑊，華虹半導體（０１３４７）升幅擴至逾１４％，

報２７﹒４５元，再創新高，成交約６５２萬股，涉資１﹒７０億元。以現價計，月內已累漲逾

４４％。

國海證券稱，無論是中美貿易戰還是中興（００７６３）（深：００００６３）事件，都很

難改變中國發展高端科技產業的初衷和既定方針，經過此輪市場調整，許多市場標的估值已趨於

合理，予以半導體行業推薦評級，看好半導體設備供應商北方華創（深：００２３７１）等。

現時，恆生指數報２９８０７，升１１１點或升０﹒３８％，主板成交２４７﹒２８億元。

國企指數報１１５６９ 升０﹒５５％ 或升６３點。上證綜合指數報２９２９﹒６８，升１３

﹒９５點或升０﹒４８％，成交４７５﹒３９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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華虹半導體（０１３４７） ２７﹒４５元 升１４﹒１４％

先進半導體（０３３５５） ０﹒８９元 升 ７﹒２３％

中芯國際 （００９８１） １１﹒５２元 升 ６﹒６７％

上海復旦 （０１３８５） ８﹒８９元 升 ４﹒５９％

ＳＯＬＯＭＯＮ ＳＹＳＴＥＣＨ

（０２８７８） ０﹒３５元 升 ２﹒９４％

ＡＳＭ （００５２２） １０１﹒５０元 升 ２﹒３２％

威雅利 （００８５４） ６﹒３８元 無升跌

海亮國際 （０２３３６） ０﹒３８元 無升跌

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