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即市新聞

21/06/2018 10:22

《中資異動》晶片股落鑊，華虹（１３４７）升幅擴至逾１４％尋頂

　　《經濟通通訊社２１日專訊》晶片股落鑊，華虹半導體（０１３４７）升幅擴至逾１４％，
報２７﹒４５元，再創新高，成交約６５２萬股，涉資１﹒７０億元。以現價計，月內已累漲逾
４４％。
　　國海證券稱，無論是中美貿易戰還是中興（００７６３）（深：００００６３）事件，都很
難改變中國發展高端科技產業的初衷和既定方針，經過此輪市場調整，許多市場標的估值已趨於
合理，予以半導體行業推薦評級，看好半導體設備供應商北方華創（深：００２３７１）等。
　　現時，恆生指數報２９８０７，升１１１點或升０﹒３８％，主板成交２４７﹒２８億元。
國企指數報１１５６９　升０﹒５５％　或升６３點。上證綜合指數報２９２９﹒６８，升１３
﹒９５點或升０﹒４８％，成交４７５﹒３９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹半導體（０１３４７）　　　　２７﹒４５元　　　升１４﹒１４％
　　先進半導體（０３３５５）　　　　　０﹒８９元　　　升　７﹒２３％
　　中芯國際　（００９８１）　　　　１１﹒５２元　　　升　６﹒６７％
　　上海復旦　（０１３８５）　　　　　８﹒８９元　　　升　４﹒５９％
　　ＳＯＬＯＭＯＮ　ＳＹＳＴＥＣＨ
　　　　　　　（０２８７８）　　　　　０﹒３５元　　　升　２﹒９４％
　　ＡＳＭ　　（００５２２）　　　１０１﹒５０元　　　升　２﹒３２％
　　威雅利　　（００８５４）　　　　　６﹒３８元　　　無升跌
　　海亮國際　（０２３３６）　　　　　０﹒３８元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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