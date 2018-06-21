《中資異動》晶片股落鑊，華虹（１３４７）升幅擴至逾１４％尋頂

《經濟通通訊社２１日專訊》晶片股落鑊，華虹半導體（０１３４７）升幅擴至逾１４％，
報２７﹒４５元，再創新高，成交約６５２萬股，涉資１﹒７０億元。以現價計，月內已累漲逾
４４％。
國海證券稱，無論是中美貿易戰還是中興（００７６３）（深：００００６３）事件，都很
難改變中國發展高端科技產業的初衷和既定方針，經過此輪市場調整，許多市場標的估值已趨於
合理，予以半導體行業推薦評級，看好半導體設備供應商北方華創（深：００２３７１）等。
現時，恆生指數報２９８０７，升１１１點或升０﹒３８％，主板成交２４７﹒２８億元。
國企指數報１１５６９ 升０﹒５５％ 或升６３點。上證綜合指數報２９２９﹒６８，升１３
﹒９５點或升０﹒４８％，成交４７５﹒３９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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華虹半導體（０１３４７） ２７﹒４５元 升１４﹒１４％
先進半導體（０３３５５） ０﹒８９元 升 ７﹒２３％
中芯國際 （００９８１） １１﹒５２元 升 ６﹒６７％
上海復旦 （０１３８５） ８﹒８９元 升 ４﹒５９％
ＳＯＬＯＭＯＮ ＳＹＳＴＥＣＨ
（０２８７８） ０﹒３５元 升 ２﹒９４％
ＡＳＭ （００５２２） １０１﹒５０元 升 ２﹒３２％
威雅利 （００８５４） ６﹒３８元 無升跌
海亮國際 （０２３３６） ０﹒３８元 無升跌
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