《品中資－羅國森》原來小米（０１８１０）是中國版亞馬遜

《品中資》內地著名手機生產商兼互聯網企業小米集團（０１８１０）（Ｗ）（Ｗ是

Ｗｅｉｇｈｔｅｄ Ｖｏｔｉｎｇ Ｒｉｇｈｔｓ的意思，以識別此股為同股不同權公司）終於

完成歷史任務，成為首家在港上市的「同股不同權」公司。

不過，小米有點生不逢時，在招股期間，遇上中美貿易戰升溫，令到投資者卻步。結果，小

米招股只獲得８﹒５倍超額認購，最後更以招股價下限的１７元定價（上限是２２元），而且，

本周一（９日）上市首日就跌穿招股價，以１６﹒８元收市，最低曾見１６元。

不過，小米的「噩運」可能到此為止。首先，小米上市首日就獲得恆指服務公司納入為「恆

生綜合指數」成分股，稍後更可加入恆生大型股指數成分股。

按慣例，一旦獲加入為恆生綜合指數成分股，會自動成為港股通下北水可投資的股票。但小

米是首家上市的「同股不同權」公司，這個安排未有先例，故仍要待有關當局「不反對」，「北

水」才可以順利在７月下旬透過港股通買賣小米。

如是的話，意味著內地投資者雖然不能透過ＣＤＲ形式買賣小米（小米擱置了同時在內地發

行ＣＤＲ，即Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｙ Ｒｅｃｅｉｐｔｓ中國預託證券），也

可以透過港股通買賣小米。



＊北水透過港股通買小米＊



無論如何，小米似乎不需要「北水」幫忙，也可擺脫「潛水」厄運，因為除了獲納入恆生綜

合指數成分股外，上市首日也獲富時中國５０指數垂青，在下周一（１６日）獲納入為該指數的

成分股，意味著短期內會有逾２﹒５億被動基金要追入小米。

因此，就在小米上市翌日，股價已經受刺激，重上招股價水平之餘，更大升一成三，收報

１９元。其後兩個交易日，小米的股價都偏強，昨日收報１９﹒２６元。

小米董事長雷軍形容，公司上市首兩日就像一場夢，但仍然相信，厚道的人，運氣不會太差

（他在招股書中的「來自董事長的公開信」的最後一句話）。

據報道，他在上市首日接受傳媒訪問時表示，短線股價表現不重要，長期表現才最重要，股

價由低點開始，未必不是好事。據悉，他又在小米上市首日的慶功宴上豪言，希望讓首日買入小

米的投資者，即在招股價以下還願意買小米的人，長遠可以獲利一倍。

說到這裡，我必須強調，我認為小米是一家有潛力的公司，也是一家有夢想的公司，我會衷

心祝願她成功。只不過，在現階段，從投資角度，它仍然有點偏貴而已。



＊１７元附近小注吸納＊



我們小投資者不是創投基金，不能以最低廉的價錢入股小米，但也不想「買貴米」。我同意

，小米最後能以招股價下限的１７元定價已經算是有點厚道，但仍不算「劈價」（像她的手機一

樣，以平價打開市場）。我曾經在本欄寫過，如果小米能以２０１９年的２０億市盈率上市，即

股價大約１２－１３元水平就真的夠吸引了。

我明白，１７元的招股價已經是現實，要小米回落到１２－１３元的水平，一定要中美貿易

戰造成兩敗俱傷才可以，我也不想見到這個情景！因此，現實一點說，小米股價在１７元附近，

看來已經是吸引的水平了。

另外，很多評論都將小米比喻為中國版的蘋果公司，但原來，小米的願景不是想成為另一家

蘋果公司，而是另一家亞馬遜公司。

事緣當小米招股有了初步結果後，她在部分報紙刊登了一個小小的廣告文稿，標題是「小米

有望成為第二個亞馬遜」，引導投資者去想，現階段小米鋪開的發展模式，很有機會成為第二個

亞馬遜。大家都知道，論美國科技股之冠，應該是亞馬遜，而非蘋果。

亞馬遜由網上書店起家，今時今日已經成為全世界最大規模的電子商貿集團，創辦人貝索斯

更因此成為世界首富。我也希望小米有機會成為另一家亞馬遜，雷軍成為中國首富，甚至挑戰貝

索斯的全球首富地位。

但這是比較遙遠的事了，我還是想實務一點，能在１７元附近小注吸納小米，然後放長雙眼

看著小米的成長。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

