【截斷米路】林嘉麒：李小加赴京難有進展，小米績前料獲資金炒作

《經濟通通訊社記者謝紹銘１６日報道》中美貿易戰雖然持續拖累港股表現，但新股市場卻

異常暢旺，招股反應冷淡的小米（０１８１０）上周一（９日）首日掛牌一度失守招股價後，惟

隨著小米被極速納入恆生綜合指數及富時中國５０指數後，基金沽騰訊（００７００）兼大手買

入小米，刺激小米上周五（１３日）收高招股價逾２６％。然而，上周末期間，中證監對港股首

隻同股不同權股份大「潑冷水」，未批准小米納入港股通名單上，即未來北水不可買入小米，其

股價於今日早段一度急瀉近一成，低見１９﹒４元。

證券專家認為，港交所（００３８８）行政總裁李小加明日雖會赴京商討兩地開放時間表，

但中證監現時暫緩發行中國預託證券（ＣＤＲ），估計中證監不會改變小米不納入港股通的決定

。不過，小米於第二季推出不少新產品，料可提振中期業績表現，後市表現仍樂觀。



＊兩地監管作風相異，同股不同權短線難開放予北水＊



宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒對《經濟通通訊社》表示，由於滬指自上月初起持

續急瀉，更一舉失守多個重要關口，加上小米推遲ＣＤＲ申請先在港股上市，眾多不利因素影響

下，中國監管當局延遲進一步開放Ａ股市場，即暫緩ＣＤＲ的發行，相信或要待滬指重上三千點

後才有機會重推ＣＤＲ。

另外，李小加明日會與中國監管部門商討「同股不同權」股份納入港股通的時間表，林嘉麒

認為，中證監對小米申請ＣＤＲ提出「８４條」問題，審批程序相當嚴格，而港股對小米的上市

較為寬鬆，更被迅速納入恆生綜合指數，反映目前兩地監管作風相異，預期明日會議不會太大進

展，中國監管當局對小米不納入港股通的決定短期不會改變，市場不宜過分寄望。



＊港股乏科技明星股，小米產品創新可吸引資金追捧＊



不過，他認為，撇除北水不能買入小米的因素，除騰訊外，港股目前較為缺乏中資明星科技

股，而市場同時普遍看好小米的發展，預期可繼續吸引不少資金買入。此外，小米於第二季亦推

出不少新產品，創新方面較其他國產品牌優勝，預期可推動截至６月底止中期業績表現，可部分

抵銷沒有北水的影響，市況未明朗下，小米績前或會受到資金炒作。

技術走勢上，他指出小米被納入多個指數後，由上市首日低位１６元反彈至上周五逾２１元

，短線累積升幅不少，而小米於今日早段急挫近一成後，低位吸引不少買盤吸納，在２０元附近

有一定支持，惟要待市場消化「同股不同權」不被納入港股通等因素，小米後市表現才會更明朗

。另外，若然小米失守２０元支持，料會下試１８﹒５元至１９元區間支持。

