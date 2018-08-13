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即市新聞

13/08/2018 09:40

《異動股》教育股劇震，宇華、天立、中教、睿見均挫近三成

　　《經濟通通訊社１３日專訊》多隻教育股開市後擴大跌幅，跌幅頭九隻股份均為教育股，其
中睿見教育（０６０６８）現瀉２６﹒７５％，報５﹒０１元；成交約３４８萬股，涉資１８７
８萬元。宇華教育（０６１６９）挫２８﹒１７％，報３﹒８５元；成交約１５８２萬股，涉資
６０９２萬元。天立教育（０１７７３）跌２８﹒３５％，報２﹒３元。
　　浙江省教育廳８月８日發佈《關於清理規範面向中小學生開展的競賽活動，切實減輕中小學
生課外負擔的實施意見》，要求對中小學生學科競賽活動進行清理規範　　最遲在１０月３０日
前，各地公佈核准的競賽專案名單。
　　文檔所說的競賽活動涉及中小學學科競賽、體育藝術競賽、實踐創新競賽，清理的矛頭主要
指向中小學學科競賽。
　　文檔解釋，中小學學科競賽的學科主要包括語文、數學、外語、科學（高中為物理、化學、
生物）、資訊技術、歷史與社會（高中為政治、歷史、地理）等，以及與升學或考試相關的學科
及其延伸的競賽。
　　今後面向中小學生開展的各科學科競賽實行教育部、省教育廳兩級審批，跨省舉辦的，須經
相關省級部門聯合核准審批。沒有法律法規或省級教育行政部門以上的批准，所有中小學學科競
賽一律不批。省教育廳相關工作人員表示，檔９月１日實施後，各地教育行政部門將嚴查各學科
競賽專案的審批，必須在２０１８年１０月３０日前完成清理和重新核准，向社會公佈核准後的
競賽專案名單。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中教控股　　（００８３９）　　　９﹒１１０元　　　下跌２７﹒１２％
　　楓葉教育　　（０１３１７）　　　５﹒１１０元　　　下跌２１﹒３８％
　　成實外教育　（０１５６５）　　　４﹒５３０元　　　下跌　２﹒１６％
　　民生教育　　（０１５６９）　　　１﹒４２０元　　　下跌１４﹒４６％
　　２１世紀教育（０１５９８）　　　１﹒０５０元　　　下跌　９﹒４８％
　　澳洲成峰高教（０１７５２）　　　０﹒４１５元　　　下跌１２﹒６３％
　　天立教育　　（０１７７３）　　　２﹒３００元　　　下跌２８﹒３５％
　　中國新華教育（０２７７９）　　　３﹒２２０元　　　下跌１５﹒９３％
　　睿見教育　　（０６０６８）　　　５﹒０１０元　　　下跌２６﹒７５％
　　宇華教育　　（０６１６９）　　　３﹒８５０元　　　下跌２８﹒１７％
　　東方大學城　（０８０６７）　　　２﹒２７０元　　　無升跌
　　皇岦　　　　（０８１０５）　　　０﹒３８０元　　　下跌　６﹒１７％
　　金匯教育　　（０８１６０）　　　０﹒５００元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｆ）

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