《鍾之日記》質押風險爆，Ａ股沒見底



《鍾之日記》１０月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：挫。



跌跌不休的Ａ股今日再暴跌，滬綜指全日挫２﹒９４％收報２４８６﹒４２點，不但痛失

２５００點，更續刷新近四年低位，深成指收跌２﹒４％、創業板跌２％，雙雙創近五年低。屢

創新低的Ａ股，每波下探都令一大批公司的股權質押融資達到或逼近平倉線。繼深圳市政府出手

救助上市公司之後，北京及廣州政府亦在研究化解企業高質押風險。不過，數據顯示截止上周五

（１２日），Ａ股質押融資的總比例達９﹒９９％，質押總市值４﹒４４萬億元人民幣。儘管近

期各地政府紛出手，但以不過數百億元規模的地方國資救援資金，對於規模逾４萬億元的股權質

押融資規模和數千億元的平倉規模而言僅是杯水之薪。有分析更認為，政府出手提供流動性幫助

，令市場對質押風險更加擔心，大家都知道股市愈跌質押爆倉的風險愈大，在弱市環境下，一旦

有點風吹草動就容易爭相出逃，造成惡性循環。



＊高質押Ａ股重挫，金融股牽連＊



高質押的Ａ股今日首當其衝重挫，北訊（深：００２３５９）、海航基礎

（滬：６００５１５）等１３隻股份跌停。監管部門以行政力量要求債權人謹慎平倉，股權質押

融資的最終風險將積壓在券商、銀行、信託公司等傳統金融機構，權重金融股亦大跌。與近

１００家民營企業簽署協議、提供「融資＋融智」金融服務，並開展市場化債轉股合作的工行

（０１３９８）（滬：６０１３９８）Ａ跌１﹒５％，Ｈ股跌０﹒２％。

中美貿易戰再度升溫，白宮宣布即日起啟動程序退出萬國郵政聯盟，劍指中國以優惠折扣向

美國及歐洲發送包裹。物流股今日亦急跌，順豐控股（深：００２３５２）跌２﹒４％；圓通速

遞（滬：６００２３３）瀉６％。



＊港股尾市跌幅收窄＊



美國未有列中國為匯率操縱國，人民幣中間價今報６﹒９２７５，為２１個月新低，人民幣

一度跌穿６﹒９４關，而在岸及離岸人民幣雙雙都跌破６﹒９４關。香江魚缸今日呈高開低走格

局。恆指今早高開２１２點報２５６７４，已為全日最高位，之後後倒頭向下，資源股被急劇拋

２５２６１點跌２００點，尾市跌幅大為收窄，最終恆指收跌７點或０﹒０３％，全日成交額

８７﹒７７億元上升１５﹒６６％

新華社再次發文談及沉迷遊戲問題，騰訊（００７００）今日再跌０﹒１４％，報２８１元

。



＊油價暴跌，沙特風波未平，三桶油捱沽＊



美國原油庫存較預期大增近三倍，拖累紐約１１月期油隔晚（１７日）挫３％，並跌穿７０

美元，為一個月以來首次。布蘭特１２月期油盤中跌穿８０美元，但收市則企穩，跌１﹒７％，

較１０月３日觸及的８６﹒７４美元四年高位低近７美元。另一方面，全球持續關注沙特記者卡

舒吉在沙特駐土耳奇領事館失蹤一事，早前沙特堅決否認與事件有關，並威脅若果美國就此實施

制裁，不排除將油價升至每桶２００美元，曾令當日油價小幅上升。但外媒最新報道，稱有卡舒

吉被沙特暗殺小組殘忍殺害的錄音。美國總統特朗普對此表示現在譴責沙特是未審先判，又指沙

特是重要的盟友。投資者都密切關注事態發展對油價的影響。

三桶油全日涯沽。其中，中石化（００３８６）被大行唱淡，大摩指中石化庫存成長降低，

勘探與生產成本增加及化工業務ＥＢＩＴ亦下降，導致其第三季淨利潤可能較第二季度下降

２０％，第三季業績不及預期。花旗亦表示隨著杜拜石油價格超過７０美元，更高的石腦油成本

將無法完全轉嫁，指中石化化工業務利潤率因而面臨壓力。中石化收跌４﹒２７％。中石油亦跟

隨下跌，收跌１﹒４８％；而中海油則跌逾２％。



＊港珠澳大橋開通在即，濠賭股逆市升＊



九年前動工的港珠澳大橋通車儀式將於下周二（２３日）在珠海舉行，有報道國家主席習近

平將會主持開通儀式，之後他更會乘坐專車「繞橋一周」。至於會否同日正式通車，政府相關部

門則稱仍要核實及索取進一步資料。

市場憧憬大橋開通後有利澳門賭場，濠賭股今日逆市向上，澳博控股（００８８０）獲摩通

調高評級至「增持」，刺激股價抽升３﹒９％，全日收報６﹒９４元，重上十天線；金沙中國

（０１９２８）升１﹒２％，銀娛（０００２７）升１％，美高梅（０２２８２）升２﹒８％。

但另一方面，個別紮根在港珠澳等地的地產股則表現弱勢，恆大（０３３３３）主席許家印

蟬聯胡潤地產首富，惟該股股價今日唱反調，單日急挫３﹒４％；龍光地產（０３３８０）跌０

﹒６％，招商局置地（００９７８）跌１％，越秀地產（００１２３）微升０﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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