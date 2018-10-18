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即市新聞

18/10/2018 17:00

《鍾之日記》質押風險爆，Ａ股沒見底

　
　　《鍾之日記》１０月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：挫。

　　跌跌不休的Ａ股今日再暴跌，滬綜指全日挫２﹒９４％收報２４８６﹒４２點，不但痛失
２５００點，更續刷新近四年低位，深成指收跌２﹒４％、創業板跌２％，雙雙創近五年低。屢
創新低的Ａ股，每波下探都令一大批公司的股權質押融資達到或逼近平倉線。繼深圳市政府出手
救助上市公司之後，北京及廣州政府亦在研究化解企業高質押風險。不過，數據顯示截止上周五
（１２日），Ａ股質押融資的總比例達９﹒９９％，質押總市值４﹒４４萬億元人民幣。儘管近
期各地政府紛出手，但以不過數百億元規模的地方國資救援資金，對於規模逾４萬億元的股權質
押融資規模和數千億元的平倉規模而言僅是杯水之薪。有分析更認為，政府出手提供流動性幫助
，令市場對質押風險更加擔心，大家都知道股市愈跌質押爆倉的風險愈大，在弱市環境下，一旦
有點風吹草動就容易爭相出逃，造成惡性循環。

＊高質押Ａ股重挫，金融股牽連＊

　　高質押的Ａ股今日首當其衝重挫，北訊（深：００２３５９）、海航基礎
（滬：６００５１５）等１３隻股份跌停。監管部門以行政力量要求債權人謹慎平倉，股權質押
融資的最終風險將積壓在券商、銀行、信託公司等傳統金融機構，權重金融股亦大跌。與近
１００家民營企業簽署協議、提供「融資＋融智」金融服務，並開展市場化債轉股合作的工行
（０１３９８）（滬：６０１３９８）Ａ跌１﹒５％，Ｈ股跌０﹒２％。
　　中美貿易戰再度升溫，白宮宣布即日起啟動程序退出萬國郵政聯盟，劍指中國以優惠折扣向
美國及歐洲發送包裹。物流股今日亦急跌，順豐控股（深：００２３５２）跌２﹒４％；圓通速
遞（滬：６００２３３）瀉６％。

＊港股尾市跌幅收窄＊

　　美國未有列中國為匯率操縱國，人民幣中間價今報６﹒９２７５，為２１個月新低，人民幣
一度跌穿６﹒９４關，而在岸及離岸人民幣雙雙都跌破６﹒９４關。香江魚缸今日呈高開低走格
局。恆指今早高開２１２點報２５６７４，已為全日最高位，之後後倒頭向下，資源股被急劇拋
２５２６１點跌２００點，尾市跌幅大為收窄，最終恆指收跌７點或０﹒０３％，全日成交額
８７﹒７７億元上升１５﹒６６％
　　新華社再次發文談及沉迷遊戲問題，騰訊（００７００）今日再跌０﹒１４％，報２８１元


＊油價暴跌，沙特風波未平，三桶油捱沽＊

　　美國原油庫存較預期大增近三倍，拖累紐約１１月期油隔晚（１７日）挫３％，並跌穿７０
美元，為一個月以來首次。布蘭特１２月期油盤中跌穿８０美元，但收市則企穩，跌１﹒７％，
較１０月３日觸及的８６﹒７４美元四年高位低近７美元。另一方面，全球持續關注沙特記者卡
舒吉在沙特駐土耳奇領事館失蹤一事，早前沙特堅決否認與事件有關，並威脅若果美國就此實施
制裁，不排除將油價升至每桶２００美元，曾令當日油價小幅上升。但外媒最新報道，稱有卡舒
吉被沙特暗殺小組殘忍殺害的錄音。美國總統特朗普對此表示現在譴責沙特是未審先判，又指沙
特是重要的盟友。投資者都密切關注事態發展對油價的影響。
　　三桶油全日涯沽。其中，中石化（００３８６）被大行唱淡，大摩指中石化庫存成長降低，
勘探與生產成本增加及化工業務ＥＢＩＴ亦下降，導致其第三季淨利潤可能較第二季度下降
２０％，第三季業績不及預期。花旗亦表示隨著杜拜石油價格超過７０美元，更高的石腦油成本
將無法完全轉嫁，指中石化化工業務利潤率因而面臨壓力。中石化收跌４﹒２７％。中石油亦跟
隨下跌，收跌１﹒４８％；而中海油則跌逾２％。

＊港珠澳大橋開通在即，濠賭股逆市升＊

　　九年前動工的港珠澳大橋通車儀式將於下周二（２３日）在珠海舉行，有報道國家主席習近
平將會主持開通儀式，之後他更會乘坐專車「繞橋一周」。至於會否同日正式通車，政府相關部
門則稱仍要核實及索取進一步資料。
　　市場憧憬大橋開通後有利澳門賭場，濠賭股今日逆市向上，澳博控股（００８８０）獲摩通
調高評級至「增持」，刺激股價抽升３﹒９％，全日收報６﹒９４元，重上十天線；金沙中國
（０１９２８）升１﹒２％，銀娛（０００２７）升１％，美高梅（０２２８２）升２﹒８％。
　　但另一方面，個別紮根在港珠澳等地的地產股則表現弱勢，恆大（０３３３３）主席許家印
蟬聯胡潤地產首富，惟該股股價今日唱反調，單日急挫３﹒４％；龍光地產（０３３８０）跌０
﹒６％，招商局置地（００９７８）跌１％，越秀地產（００１２３）微升０﹒２％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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