《精心傑作－溫傑》中選結果迎新政治格局，長飛光纖看高一線

《精心傑作》上周《精心傑作》提到美國中期大選結果將為股市帶來新局面。港股今年年初

至今一直受貿易戰及人民幣貶值等因素影響，由年頭高位３３４８４點不斷向下尋底。一路走來

從高低位計已調整了超過兩成半。筆者和眾股民一樣都期待著一個像樣的反彈，但重大反彈從來

不需要一個理由，卻只需要一個藉口。而美國中期選舉結果正正合時地提供了反彈之便。是次中

選過後民主黨和共和黨分別拿下眾、參議院控制權。由於特朗普失去眾議院支持，在新稅改、基

建、金融去監管等政策將會遇到較大阻力。更重要的是對華貿易戰亦有可能出現新轉機。新政局

將對特朗普制衡，令政治不確定因素減低，將利好港股。



美股在中選後向好，周三（７日）三大指數升幅均超過２％以上，先前受科技股急挫拖累的

納指反彈力則較強。而恆指周四（８日）反彈不算強，相信好淡雙方仍在消化中選帶來的衝擊。

另外本周聯儲局會後聲明將進一步把市場氛圍明朗化，故港股在下周一（１２日）表現將備受關

注。現時初步阻力應在２６５００點，從７月２６日、８月２８日及９月２６日３點組成的下降

通道頂部約２７２００點約構成重要阻力。若升穿此關口恆指才有進一步上望空間。



＊長飛光纖受惠互聯網需求日增＊



若作中長線部署的話、宜選基本面向好股票作分段部署。是次介紹的長飛光纖光纜

（０６８６９）年初股價曾高見３６港元，現已調整至２０元附近，調整幅度接近四成三。根據

早前公布的第三季季度業績及行業前景，此股甚為可取。長飛光纖光纜主要從事研究、開發、生

產和銷售光纖及光纜相關產品。根據２０１８年第三季度業績，集團２０１８年第三季度營業額

約為２８﹒９３億元人民幣，較２０１７年三季度的２７﹒６億元人民幣同比增長５％。公司

２０１８年第三季度淨利潤為４﹒２８億元人民幣，較２０１７年第三季度的３﹒４億元人民幣

同比增長１６％。而由年頭至今起計，集團淨利潤為１２﹒４億元人民幣，較去年同期９﹒３億

元人民幣增長３３％，優於普遍市場預期，主要受惠於工廠加強自動化。



集團在光纖業務來說可說是行業龍頭。集團的光纖和光纖周邊產品銷量在中國連續２４年居

第一位，全球來說排第三位。在港股市場上，並沒有其他相類近的股票，其「獨角獸」感覺明顯

。隨著５Ｇ業務在中國持續推動，基於其龍頭技術，我們相信集團在網絡基礎設施的建設上佔有

無可取代的位置。這將長遠有利於集團股價。更重要的是，我們認為光纖入屋（ＦＴＴＨ）覆蓋

率在政府支持及日增的互聯網需求下將持續提高，這也有利於長遠股價。



集團市盈率僅９﹒３倍，相比電訊周邊股如中國通訊服務（００５５２）和鴻騰精密

（０６０８８）的１３﹒３倍及１４﹒４倍都為低。股息近３厘亦見其防守性，看好光纖或５Ｇ

業務可現價買入。目標價２７元，止蝕價１８元。《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

