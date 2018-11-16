《陸言堂－陳永陸》港股升浪仍未完結，首長四方轉型可吼

《陸言堂》近日有一個現象，就是美股對港股的影響正在下降，如日前道指急跌超過６００

點，結果恆指大跌超過５００點後收市倒升，到昨日（１５日）港股又一次抗衡美股的跌勢，顯

著上升超過４００點。當然Ａ股是一大因素，近日Ａ股的走勢明顯較全球各主要指數表現為佳，

可是更大的原因，似乎是港股這一輪升浪仍未完結。



事實上，不少投資者會將美股下跌看得很重，可是大家會忘記了，美股之前不斷創新高，港

股卻持續受壓。又或者大家會覺得美元持續高企，加上歐洲的問題又持續，資金流向或會受影響

，尤其是美元持續強勢，會影響區內貨幣的穩定性。不過，大家似乎沒有留意，美元指數雖然破

了１０月底的高位，可是原因並不是美元本身強，而是英國脫歐、意大利的財政預算等問題，影

響了歐元的表現，才會導致美元指數持續高企。



亦正因如此，亞太區或不少新興市場的貨幣，其實仍然未跌穿１０月底的低位，反而新興市

場的貨幣近日可以抵抗美元的「強勢」，反映出資金正在重投亞太區市場。而事實上，近日新興

市場的債持續錄得資金流入的情況，發債規模亦在回升，這都反映出經過早前的調整後，市場對

新興市場的看法，逐步轉向正面，這對港股而言是一大利好因素。



當然，中美貿易的問題雖然未見實質性的突破，但至少未有再度惡化，談判仍然持續是一大

利好新興市場的因素，而本月底中美元首在Ｇ２０峰會上有沒有突破性的協議落實，會成為關鍵

所在，不過只要雙方不是不歡而散，那麼市場對中美貿易的問題之憧憬只會繼續，並帶動區內市

場持續回升。



＊首長四方積極轉型＊



個別股份，可留意積極轉型的紅籌股份首長四方（００７３０），集團今年積極轉型由從前

房地產業務轉至「供應鏈科技金融」戰略目標，而由於母公司首鋼集團乃是內地歷史悠久的大型

國有企業，對鋼鐵及其相關行業如汽車、城市建設的了解十分透徹，所以首長四方以「鋼鐵＋城

市綜合服務」為雙主業戰略，絕對可以借助母公司產業背景的實力、大數據及經驗支持下，成為

鋼鐵、汽車、醫療、城市更新等戰略產業的供應鏈科技金融集團。



而近日銀保監主席郭樹清提出銀行貸款「一二五目標」的建議，從而支持民企發展，引導內

銀貸款予民企佔比增加，但礙於內地銀行對民營企業貸款存戒心，當中最大因素是風險評估不足

，所以導致資金很多時未能到位，但由於首長四方以首鋼對行業資訊的大數據，對接內地銀行風

險即時評估及即時觀察，大大降低銀行貸款風險，絕對可以解決現時銀行與中小企之間猜疑的問

題。



由於首長四方今年６月已完成二供一的供股動作，按每股供股價０﹒１８７元，所得款項淨

額約２﹒３９億元，並在當時公布了三項關連交易，當中包括第一，以７５２６萬元（人民幣．

下同）收購一間商業保理服務公司的４３﹒６２％權益，其業務聚焦於鋼鐵業；第二、以１５０

萬元收購一間供應鏈金融諮詢及企業管理融資服務公司約８５﹒７１％權益，第三、向一間供應

鏈金融管理服務公司出繳２億元額外資本，令其股權由１０％增加至７０％，這些收購都可以見

到集團部署的精心，以及發展「供應鏈科技金融」的決心。



由於現時公司市值只有５億多，同時現價比之前供股價還要低，加上財務狀況亦健康，唯一

不足是成交較少，但相信很大因素是市場仍未注意此股的潛質，反而造就趁低吸納的良機，現價

可以收集。《獨立股評人 陳永陸》

