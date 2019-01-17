《異動股》三股暴瀉，佳源急挫近九成３﹒５億美元債券今日到期

《經濟通通訊社１７日專訊》內房商佳源國際（０２７６８）現價跌８６﹒１５％，報

１﹒８元；成交約１﹒７６億股，涉資６﹒６１億元。

今日下午三隻股份突然洗倉暴跌，其中佳源國際控股控股突瀉近９０％，盤中低見１﹒４元

。據外電報道，該公司今天有３﹒５億美元、票息８﹒１２５％債券到期。而該公司本金額４億

美元、票息１２％之２０２０債券現價急跌三成創出新低。

另外兩隻大跌的股份包括內房商陽光１００中國（０２６０８），最新報０﹒９７元跌

７３﹒７８％；以及智能物聯網解決方案商仁天科技（００８８５），最新報０﹒０１１元挫

８１﹒６７％。



十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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佳源國際（０２７６８） １﹒８０元 跌８６﹒１５％

仁天科技（００８８５） ０﹒０１１元 跌８１﹒６７％

陽光１００中國

（０２６０８） ０﹒９７元 跌７３﹒７８％

安領國際（０８４１０） ０﹒７０元 跌５１﹒７２％

弘達金融（０１８２２） ０﹒０５１元 跌４０﹒００％

捷利交易寶（０８０１７） ０﹒３４５元 跌３９﹒４７％

明樑控股（０８１５２） ０﹒１２１元 跌３１﹒２５％

齊合環保（００９７６） １﹒１７元 跌３０﹒３６％

彩客化學（０１９８６） ０﹒８７元 跌２１﹒６２％

彼岸控股（０２８８５） ０﹒７３元 跌１７﹒９８％

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（ｕｌ）

