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即市新聞

17/01/2019 15:20

《異動股》三股暴瀉，佳源急挫近九成３﹒５億美元債券今日到期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內房商佳源國際（０２７６８）現價跌８６﹒１５％，報
１﹒８元；成交約１﹒７６億股，涉資６﹒６１億元。
　　今日下午三隻股份突然洗倉暴跌，其中佳源國際控股控股突瀉近９０％，盤中低見１﹒４元
。據外電報道，該公司今天有３﹒５億美元、票息８﹒１２５％債券到期。而該公司本金額４億
美元、票息１２％之２０２０債券現價急跌三成創出新低。
　　另外兩隻大跌的股份包括內房商陽光１００中國（０２６０８），最新報０﹒９７元跌
７３﹒７８％；以及智能物聯網解決方案商仁天科技（００８８５），最新報０﹒０１１元挫
８１﹒６７％。

　　十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源國際（０２７６８）　　　１﹒８０元　　　跌８６﹒１５％
　　仁天科技（００８８５）　　０﹒０１１元　　　跌８１﹒６７％
　　陽光１００中國
　　　　　　（０２６０８）　　　０﹒９７元　　　跌７３﹒７８％
　　安領國際（０８４１０）　　　０﹒７０元　　　跌５１﹒７２％
　　弘達金融（０１８２２）　　０﹒０５１元　　　跌４０﹒００％
　　捷利交易寶（０８０１７）　０﹒３４５元　　　跌３９﹒４７％
　　明樑控股（０８１５２）　　０﹒１２１元　　　跌３１﹒２５％
　　齊合環保（００９７６）　　　１﹒１７元　　　跌３０﹒３６％
　　彩客化學（０１９８６）　　　０﹒８７元　　　跌２１﹒６２％
　　彼岸控股（０２８８５）　　　０﹒７３元　　　跌１７﹒９８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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