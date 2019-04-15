《異動股》雷蛇現升逾４％，傳與騰訊洽遊戲手機代工

《經濟通通訊社１５日專訊》雷蛇（０１３３７）現升４﹒１７％，報２元，盤中高見

２﹒０２元創近九個月高位，暫五連陽累升近兩成；成交約３６１萬股，涉資７１６萬元。

據內媒引述消息指，騰訊（００７００）互動娛樂事業群旗下的智能創新業務部正嘗試研製

一款遊戲手機，該手機將採用高通處理器，硬件或由ＯＤＭ廠商提供。騰訊現升０﹒８１％，報

３９７元。

消息指，騰訊已至少幾家跟有設備代工能力的廠商如雷蛇、華碩、黑鯊及聞泰等接觸，目前

暫未決定具體的合作夥伴。

恆生指數現報３０２４３，升３３４點或１﹒１２％，主板成交６９﹒９６億元。國企指數

報１１８２７，升１６７點或１﹒４４％。

上證綜合指數報３２４３，升５４點或１﹒７１％，成交３８８﹒４７億元人民幣。深證成

份指數報１０３１３，升１８１點或１﹒７９％，成交２１１﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

雷蛇 （０１３３７） ２﹒００元 升４﹒１７％

美圖公司 （０１３５７） ３﹒５２元 升３﹒８３％

遊萊互動 （０２０２２） ０﹒３７元 升４﹒２９％

創夢天地 （０１１１９） ９﹒２５元 升２﹒３２％

平安好醫生（０１８３３） ４３﹒７０元 升２﹒３４％



眾安在線 （０６０６０） ２９﹒９５元 升２﹒２２％

易鑫集團 （０２８５８） ２﹒０１元 升２﹒０３％

小米集團 （０１８１０） １１﹒８２元 升１﹒７２％

閱文集團 （００７７２） ３８﹒６０元 升１﹒４５％

映客 （０３７００） ２﹒０５元 升１﹒４９％



美團點評 （０３６９０） ５４﹒２０元 升０﹒８４％

指尖悅動 （０６８６０） １﹒６５元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ａｌ）

