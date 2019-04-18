【ＩＰＯ反應】消息指申萬宏源（０６８０６）下限定價３﹒６３元

《經濟通通訊社１８日專訊》外媒引述市場消息人士指出，申萬宏源（０６８０６）

（深：０００１６６）Ｈ股上市定價為每股３﹒６３元，為招股價範圍３﹒６３至３﹒９３元之

下限，發行約２５億股，集資約９０﹒８億元。該股將於４月２６日掛牌。

申萬宏源Ａ股現價跌０﹒３６％，報５﹒５５元人幣；成交約５２３１萬股，涉資２﹒９１

億元人幣。

申萬宏源香港（００２１８）最新跌２﹒３３％，報２﹒１元。（ｅｃ）

