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18/04/2019 14:45

【ＩＰＯ反應】消息指申萬宏源（０６８０６）下限定價３﹒６３元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》外媒引述市場消息人士指出，申萬宏源（０６８０６）
（深：０００１６６）Ｈ股上市定價為每股３﹒６３元，為招股價範圍３﹒６３至３﹒９３元之
下限，發行約２５億股，集資約９０﹒８億元。該股將於４月２６日掛牌。
　　申萬宏源Ａ股現價跌０﹒３６％，報５﹒５５元人幣；成交約５２３１萬股，涉資２﹒９１
億元人幣。
　　申萬宏源香港（００２１８）最新跌２﹒３３％，報２﹒１元。（ｅｃ）

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