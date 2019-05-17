【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５億，買工行建行騰訊沽國壽吉利萬洲

《經濟通通訊社１７日專訊》受樂觀的企業業績及強勁的經濟數據帶動，美股連升三日，道

指更收漲２１４點，報２５８６２點。港股周五跟隨外圍高開１５２點見２８４２８點，但已是

全日取高位。隨著美國總統特朗普宣布全面封殺華為與美企的商業往來，令中美貿易戰趨向白熱

化，殃及手機設備股全線急瀉，港股隨後由升轉跌，午後騰訊（００７００）跌幅更擴至逾２％

，拖累港股最多急挫３６５點，全日低見２７９０９點，最終全日低收３２８點或

１﹒１６％，報２７９４６點，先後失守１００天線（２８１９７點）及２５０天線

（２７９７４點）。

人民幣貶值促內地投資者南下避險，北水連續四日錄得淨流入，周五流入１５﹒２１億元人

民幣，較周四的３２﹒４１億人民幣，減少１７﹒２１億或５３﹒１％。按額度計算，北水淨買

入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）及騰訊

（００７００）；淨賣出最多的依次是中國人壽（０２６２８）、吉利汽車（００１７５）及萬

洲國際（００２８８）。

主板成交１０２４﹒３４億元，較昨日增加７﹒８％，港股通成交１０２﹒５５億元，佔總

成交１０﹒０１％。



＊內銀股繼續受追捧＊



內銀股繼續受北水追捧，工行股價跌０﹒５４％，獲６﹒３５億元北水買入，建行亦有

３﹒６９億元北水流入，股價跌０﹒６３％。而騰訊業績後跌勢未止，股價跌２﹒４１％，但仍

有１﹒４７億元北水流入該股。

國壽早前遭大行減持後，股價跌２﹒０９％，並遭２﹒１２億元北水沽出。市場預料第二季

內地乘用車銷售將有改善，但吉利有１﹒８５億元北水流出，股價跌２﹒８３％。中美貿易磨擦

再升溫，以中美市場為主的萬洲股價跌３﹒４６％，有１﹒１５億元北水流出該股。（ｓｋ）

