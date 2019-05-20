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即市新聞

20/05/2019 17:15

《盤後部署》騰訊「失魂」港股續走弱，短期恐穿２７０００關

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港股今早高開１２點報２７９５９點，之後曾升５３點見
２７９９９點，可惜無力再向上。華為遭封殺事件升級，手機設備股仍是跌市重災區；重磅股騰
訊（００７００）狀態欠佳，急挫近４％，拖累港股跌逾百點。公用股及房託成為資金避險之處
，領展（００８２３）再破頂，港股最終收報２７７８７，下跌１５８點或下跌０﹒５７％，主
板成交１０５５﹒７９億元增加３％。
　　國企指數報１０６３３，下跌５５點或下跌０﹒５２％。人民幣中間價連續８日下跌，Ａ股
偏軟，上證指數報２８７０，跌１１點或０﹒４１％；深成指數報８９１６點，跌８４點或
０﹒９３％，兩市成交約４６２７﹒４３億元人幣。
　
＊鮑威爾今發表演說，市場關注儲局今年減息機會＊

　　聯儲局主席鮑威爾今日（即香港時間明早）將出席阿特蘭大聯儲銀行周年研討會，並發表演
說。市場預期，他將會繼續重申在利率政策上保持耐性，維持利率不變。不過，市場亦關注其會
否透露減息的可能性，目前市場對減息憧憬無減，料今年年底前減息的機會更高達至
７３﹒１％；而直至明年１０月的議息會議，加息的機會仍然維持在０％。
　　中美貿易談判仍處於膠著狀態，美國《霍士新聞》最新播放總統特朗普的訪問片段。特朗普
指，中國最終會屈服於對美國的關稅戰之下；又指，在中美最近一次即５月１０日的貿易談判前
，曾與國家主席習近平通過電話，強調雙方之間無可能達成５０－５０對等的協議，而美方需處
於上風，因為中方過去於貿易的做法損害美國以及其他國家的利益。
　　另一邊廂，習近平今日赴江西考察科技及稀土生產公司，對近日卷入貿易戰風波的板塊如手
機通訊及稀土相關股份等帶來支持。在目前未有新一輪談判日期訂立之際，此舉正正是回應美方
大舉增加關稅，而中方仍有能力維持供應鏈的表態。但同時亦顯示，中方不願在貿談中作出太大
讓步，故雙方達成協議無期，亦為中港股市增添更多不明朗因素。
　
＊市場氣氛淡薄，騰訊明天若再急挫恐引連鎖反應＊

　　恆指今日２０天線（約２８８４１點）跌穿５０天線（約２７９１７點），反映大市短期跌
勢顯著增強；加上目前１０天線呈４５度趨勢持續下移，與２５０天線距離接近，倘若再度跌穿
，對後市更為不利。另外，目前恆指ＲＳＩ跌至３１水平，久久未現反彈跡象，料走勢將持續偏
淡。
　　投資者須留意，重磅股騰訊除淨後，今日以全日最低位收市，直接拖低恆指跌１１１點；留
意到騰訊牛證街貨量較多位置，為收回價介乎３３０元至３４０元之間的「近牛」，若騰訊明日
股價低開逾２％的話，將立即觸發大量騰訊牛證打靶，因此相關正股將被沽出，引發連鎖效應，
屆時騰訊及港股或跌得更深，恆指短期內不排除再跌穿２７０００點整數關口。（ｙｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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