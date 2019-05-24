《小傳日記》人仔急急漲，魚缸頂住上；車佬阿爺捧，馬交佬傷重！



《小傳日記》隔晚（２３日）花旗國道指跌近三百點，本以為今早（２４日）魚缸都會跟住

一齊倒水，點知反而係高開高走，侵侵（特朗普）話中美貿易應該好快傾成單Ｄｅａｌ，缸友們

話聽住先啦，但手機設備股確實有追捧，午收前升幅雖然縮一縮，但午後「孖屐」再度落鑊，除

咗人仔反彈逾百點子之外，其中阿爺對汽車稅有新策略，吉利（００１７５）曾一度反彈近７巴

仙，其他車佬都跟住飛起。另外，金沙（０１９２８）早前被大行唱淡之餘，今早旗下四季賭場

又被人搶籌碼，真係「雙重打擊」囉，所以跌３巴仙為今日最差藍戰士。

恆指今日收報２７３５３點，升８６點，升幅不足半巴仙，全日成交７６０億銀跌兩成三。

國企指數收報１０４４５點，升４４點，幅度近半巴仙。

Ａ場方面則走勢靠穩，上證收報２８５２點，升不足１點；國企指數收報８７７６點，跌

３２點，跌幅不足半個巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）今日微漲一亳半子，報６５﹒４銀。生發發

（００３８８）升逾半巴仙，報２４８銀。ＱＱ（００７００）好淡爭持跌不足半巴仙，報

３２４﹒８銀，但連跌七日，咪話唔傷。中移動（００９４１）急升近２巴仙，報７３﹒４銀。

ＡＩＡ（０１２９９）飛起近１巴仙，報７５﹒４５銀。

貿戰緊張氣氛緩和，創科（００６６９）急升近３巴仙，報５０銀，為是日最佳藍戰士。



＊阿爺又出手車佬升勢有，被人搶籌碼金沙股價差＊



今日阿爺係下午突然出手，推出一項買車稅項新策，話會按實際車價扣稅，而且唔包括增值

稅稅款，午後車佬繼續飛起，吉利一度大升近７巴仙，但收市前漏小小氣，收漲逾２巴仙，報

１２﹒４６銀。比亞迪（０１２１１）收漲逾１巴仙，報４５﹒５銀。華晨中國（０１１１４）

彈起２巴仙，報７﹒０１銀。廣汽（０２２３８）漲近２巴仙，報７﹒２１銀。長汽

（０２３３３）踢高近４巴仙，報５﹒３７銀。

金沙真係慘慘豬，先被麥格理唱淡，其後係佢嘅賭場被人搶咗三球籌碼，雖則話係小事，但

對賭場而言都「唔老黎」啊！所以股價急急跌逾３巴仙，報３６﹒６銀。美高梅（０２２８２）

跌近２巴仙，報１２﹒７２銀。其他賭股則因為人仔反彈而造好，銀娛（０００２７）漲不足半

巴仙，報４７銀。永利馬交（０１１２８）升逾１巴仙，報１６﹒６６銀。新濠（００２００）

升近１巴仙，報１６銀。



＊侵侵又出聲設備佬唔驚，晶片佬受壓中芯亦失策＊



侵侵指「華為事件」，可以喺中美協議入面得到解決。消息帶動近排跌到一仆一碌嘅手機設

備佬出力反彈，惟獨舜宇（０２３８２）最終都喺要回軟半巴仙，報６７﹒６銀。瑞聲

（０２０１８）漲近２巴仙，報４２銀。高偉電子（０１４１５）仆低近１巴仙，報１﹒４２銀

。丘鈦（０１４７８）揚唔夠半巴仙，報５﹒４２銀。富智康（０２０３８）走高２巴仙，報

０﹒９４銀。

晶片佬今日就逆「孖屐」而行，皆因華為再被封殺，以後無得再用ＳＤ卡，相關概念都終於

失守，中芯（００９８１）仆低逾４巴仙，報８﹒４２銀。華虹半導體（０１３４７）跟跌近

２巴仙，報１５﹒７２銀。ＡＳＭ太平洋（００５２２）升一格報７５﹒５５銀。上海復旦

（０１３８５）急跌近７巴仙，報１０﹒０６銀。



＊美團出業績缸友好寵溺，國航現生機鐵鳥終高飛＊



新經濟佬走勢不一，美團（０３６９０）噚日公布截至３月底止業績，首季虧損１４﹒３２

億人仔，較上年同期虧損２１０﹒５１億人仔有所收窄，大摩預計，該公司第二季度有季節性利

好因素帶動，利潤率將會進一步改善，所以將佢嘅「他屐」升至７５銀，兼維持「增持」評級，

該股好得人歡喜，全日走高近半成，報６１銀。同程藝龍（００７８０）同閱文（００７７２）

各升半巴仙，分別報１４﹒２銀及３２﹒２銀。小米（０１８１０）因為副總裁被辭退，股價走

低三格報９﹒７７銀。眾安在綫（０６０６０）跌近２巴仙，報２１﹒８５銀。

人仔爭氣反彈，鐵鳥今日終於高飛，國航（００７５３）就畀大摩唱好，仲調升佢評級，由

「中性」至「增持」，「他屐」就睇９﹒６銀，該股全日揚近３巴仙，報７﹒２３銀。南航

（０１０５５）升１巴仙，報５﹒０１銀。東航（００６７０）無升跌，報４﹒２３銀。

周末愉快，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

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