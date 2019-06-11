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即市新聞

11/06/2019 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》債券的賣空活動

　　《運籌帷幄》大家都知道，現時不少股份是容許投資者進行賣空活動的。不過，目前除金融
管理局的市場莊家外，投資者不可於香港交易所賣空外匯基金債券和按揭證券公司債券。不過，
香港交易所會不時因應市況，包括債券的流通量，以及債券是否附有衍生產品，再研究是否可容
許外匯基金債券和按揭證券公司債券被賣空。與股份買賣一樣，在香港交易所證券市場買賣的外
匯基金債券和按揭證券公司債券是不設莊家制的。此外，政府准許金融管理局的市場莊家，於香
港交易所證券市場賣空外匯基金債券和按揭證券公司債券，做法與場外證券市場看齊；這些市場
莊家的交易有助增加債券市場的流通量。
　　買賣外匯基金債券和按揭證券公司債券的程序與買賣股份一樣。所有香港交易所參與者均可
從事外匯基金債券買賣業務，投資者也可利用其平日的股份戶口買賣外匯基金債券和按揭證券公
司債券。外匯基金債券和按揭證券公司債券與股份交易一樣，都是採用自動對盤及成交系統進行
交易的，屬於無紙化買賣。經香港聯合交易所交易系統成交的交易，最遲需於交易後第二日
（Ｔ＋２），透過香港結算有限公司的中央結算系統進行交收。交收後，投資者本身，或是其指
定的託管商或交易所參與者，在中央結算系統的戶口便會視乎情況而被記存或扣除有關的外匯基
金債券。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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