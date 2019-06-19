《國際要聞》特朗普宣布競逐連任，正式展開２０２０年競選活動

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普在佛羅里達州奧蘭多的造勢大會上，正式宣布

競逐連任。他在會上形容自己是民主黨政治逼害的受害者，又稱民主黨利用「通俄門」，試圖推

翻上次的選舉結果。

特朗普續指，民主黨尋求將非法移民合法地留在美國，令移民有資格投票從而擴大民主黨的

政治基礎。同時，民主黨又利用假新聞試圖打擊自己及其支持者。

最新民調顯示，民主黨候選人拜登以４９％支持率領先特朗普１０個百分點，而另一候選人

桑德斯亦領先特朗普９個百分點。（ｍｎ）

