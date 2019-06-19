【保單有雷】安盛投連險掛勾問題資產慘蝕，警接４７宗報案涉逾億

《經濟通通訊社記者楊英傑１９日報道》大型保險公司予人印象一向是投資風格穩健、風險

低回報穩定，但事實上並不盡然，投資者若買入了不適合自己的產品，一樣有機會血本無歸。

內地近日廣傳一篇公開信，信中指來自內地、新加坡、馬來西亞等地的數百位安盛保險投保

人，投訴安盛保險涉嫌違規操作，致使投保人數億港元保費蝕清光。據網上流傳圖片顯示，多人

曾在香港街頭展示橫額，要向安盛討回公道，但圖片來源未經證實。

《經濟通通訊社》取得香港警方回應，警方證實由今年１月２４日至今共接獲４７名市民報

案，指他們透過一間本地公司購買了與專業投資者相關的基金投資產品後，未能收到投資回報或

取回投資本金，懷疑受騙，涉及金額約１﹒２億港元。案件暫列求警調查，交由商業罪案調查科

人員跟進，暫未有人被拘捕。



＊安盛：客戶自行掛勾問題基金，應承擔風險＊



涉案保險產品名為「Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」，是安盛旗下的一種非保證連繫式壽險產品，亦

即是「投連險」，是一種不保本的理財型人壽保險，據報該產品與一隻名為「Ｈｏｎｇ

Ｋｏｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｆｕｎｄ」（ＨＫＩＦ）的基金掛勾，結果直至去年中保單

淨值暴跌９５％，投資者聲稱不但本金蝕清光，日後可能還需要向安盛繳付管理費。

安盛兩個月內三度發出聲明，多次強調此類產品的投資風險需由客戶自己承擔。安盛在聲明

指出，約２００名Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ客戶要求把ＨＫＩＦ納入其保單中，而且他們都是由獨立

保險經紀Ａｓｉａ Ｏｎｅ所代表。安盛強調，Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ讓專業投資者自由及獨立地

選擇與其保單掛勾的資產，安盛並沒有參與任何意見。

安盛又表示，ＨＫＩＦ被指涉及欺詐，公司已報警處理，另外安盛亦成功爭取對ＨＫＩＦ控

股方委任獨立清盤人，清盤人有權調查基金是否存在管理不善和不當行為。ＨＫＩＦ由東航國際

金融（開曼群島）有限公司所管理。

安盛指部分投保人漠視其他涉案方有明顯欺詐行為，針對安盛進行示威，公司對此表示遺憾

，呼籲受影響的保單持有人與安盛保持建設性對話。



＊保險界：經紀有責任核實專業投資者身份＊



不過，作為大型保險公司推出的投連險產品，所掛勾的資產「有毒」，安盛是事件中是否有

所缺失？有投保人質疑，安盛公司未對Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ投資人做好專業資格審核，應承擔一

定程度的責任。

據《明報》引述立法會保險界議員陳健波表示，保險公司通常會要求客戶簽署免責條款，列

出投資該基金的風險，但經紀有責任確保投資者為專業投資者，並向客戶清楚解釋產品特色及有

關風險。

