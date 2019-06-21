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即市新聞

21/06/2019 17:02

《陸言堂－陳永陸》港股反彈可望持續，新創建有新動作值得留意

　　《陸言堂》經過連續４個交易日的升勢後，恆生指數今日（２１日）出現回吐，到底是香港
再有示威事件，還是借勢回吐，仍然有待觀察，不過由於國際間對於香港「暫緩」修例表示歡迎
，所以外資大舉外流的風險不大，故此市場相信會將焦點放在中美元首在Ｇ２０峰會期間，會談
之結果，如果中美雙方可以就貿易問題達成共識，並定下短期內達成協議之日期，相信港股的反
彈可望持續，恆指並可望重上３００００點的關口。
　
　　事實上，以現時美國的經濟開始出現壓力，以及美國總統特朗普的民意支持度不及民主黨的
主要對手分析，美國與中國達成貿易協議的壓力，其實亦不少，而且不少美國的大型企業已對美
國向中國進口貨品開徵關稅表示反對，所以相信美國會在貿易問題上，對中國作出讓步，故此中
美之間達成貿易協議之機會，其實高於５０％。

＊新創建發ＡＢＳ一舉多得＊
　
　　個別股份可以留意新創建（００６５９），除了因為股價近日開始跟隨大市見底回升之外，
亦有新的動作，令公司的債務壓力減少，亦可以消除投資者對新創建收購富通保險是否會增加負
債的風險的憂慮，因為公司宣布將旗下１８架飛機打包成資產抵押證券組合（ＡＢＳ）並出售，
套現約５０億元，而ＡＢＳ孳息率介乎４至７厘。
　
　　當然，新創建出售１８架飛機，會引發投資者另一個想法，就是公司是否看淡飛機租賃業務
前景，但由於今次出售１８架飛機，僅佔總資產數目不足一成，加上完成有關交易後，新創建仍
持有１０％ＡＢＳ權益，所以仍保持一定的收益，加上新創建將為機隊提供飛管理服務，所以等
同於拓展新的業務，這都對集團有利。
　
　　因此，今次發行ＡＢＳ更能套回現金，又能減少債務壓力，同時又可以繼續持有機隊的部分
權益，又可以令收入更多元化，絕對是一個一舉多得的行動，加上現價的股息率超過４﹒５％，
十分吸引，值得留意。《獨立股評人　陳永陸》

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