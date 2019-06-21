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即市新聞

21/06/2019 07:46

《日出而作》標指破頂，金價創近６年高，油價創年內最大單日升幅

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６７５３．１７　升　２４９．１７點╱０．９４％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９５４．１８　升　　２７．７２點╱０．９５％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８０５１．３４　升　　６４．０２點╱０．８０％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４２４．４４　升　　２０．９０點╱０．２８％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３５５．３９　升　　４６．８６點╱０．３８％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５３５．５７　升　　１７．１２點╱０．３１％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．３１，歐元兌美元１．１２９５

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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