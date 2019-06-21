《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７５３．１７ 升 ２４９．１７點╱０．９４％
標普５００ ２９５４．１８ 升 ２７．７２點╱０．９５％
納斯達克 ８０５１．３４ 升 ６４．０２點╱０．８０％
倫敦富時１００ ７４２４．４４ 升 ２０．９０點╱０．２８％
法蘭克福ＤＡＸ １２３５５．３９ 升 ４６．８６點╱０．３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５３５．５７ 升 １７．１２點╱０．３１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．３１，歐元兌美元１．１２９５
21/06/2019 07:46
《日出而作》標指破頂，金價創近６年高，油價創年內最大單日升幅
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７５３．１７ 升 ２４９．１７點╱０．９４％
標普５００ ２９５４．１８ 升 ２７．７２點╱０．９５％
納斯達克 ８０５１．３４ 升 ６４．０２點╱０．８０％
倫敦富時１００ ７４２４．４４ 升 ２０．９０點╱０．２８％
法蘭克福ＤＡＸ １２３５５．３９ 升 ４６．８６點╱０．３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５３５．５７ 升 １７．１２點╱０．３１％
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