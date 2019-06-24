《神州民企》波司登開市途中停牌，遭沽空機構博司力達狙擊

《經濟通通訊社２４日專訊》波司登（０３９９８）今早於開市途中突然宣布停牌，股份停

牌前跌２４﹒７８％，報１﹒７３元；成交約１﹒７２億股，涉資３﹒２７億元。暫未公布原因

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沽空機構ＢＯＮＩＴＡＳ（博力達思）發表研究報告，表示管理層存在腐敗情況，且涉及多

項欺詐問題，包括誇大收入與利潤，以及未公開關聯交易，並在涉及一宗與未公開內幕人士進行

的收購項目上，給予過高溢價，因此認為波司登股價價值等於零。（ｕｌ）

