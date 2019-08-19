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即市新聞

19/08/2019 18:47

《再戰明天》小米和煤氣派業績，費城儲行公布非製造業企業調查

　　《經濟通通訊社１９日專訊》明日（２０日），本港公布７月通脹率；明晚，費城儲行公布
８月非製造業企業前景調查。

＊費城儲行公布８月非製造業企業前景調查＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，瑞典央行副總裁約希尼克就網絡安全
和迅速數字化的結果發表講話。８：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行公布８月非製造業企業前景調
查。
　　明早９：３０ｐｍ，澳洲央行發布８月貨幣政策會議的會議記錄。

＊本港公布７月通脹率＊

　　在數據方面，明午２：００ｐｍ，德國公布７月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒４％升
上持平；年率料由１﹒２％回落至１％。４：３０ｐｍ，香港公布７月綜合消費物價指數，年率
料由３﹒３％跌至３％。
　　今晚８：３０ｐｍ，加拿大公布６月製造業銷售，月率料由１﹒６％回落至下滑１﹒８％。

＊小米和煤氣派業績＊

　　在本港，明日，中國旺旺（００１５１）、愛高集團（００３２８）及冠忠巴士集團
（００３０６）等開股東會。
　　明日公布業績的公司有：香港中華煤氣（００００３）、上海石油化工股份（００３３８）
、嘉里建設（００６８３）、華潤置地（０１１０９）、小米集團－Ｗ（０１８１０）和金山軟
件（０３８８８）等。（ｈｏ）

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