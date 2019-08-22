《小傳日記》魚毛成績差，缸友唔再揸；險守二萬六，孖屐跌勢續？

《小傳日記》噚晚（２１號）花旗國啲零售魚毛成績表醒神，證明咗消費力依然強勁，當地

魚缸三大股指踢高近１巴仙。不過，香江魚缸今朝（２２號）就牛晒皮，只係輕微高開２點，報

２６２７２，事關幾隻魚毛成績表都有啲曳，加上中美講數無好轉，花旗國總統侵侵（特朗普）

更話一定要喺貿易上同中方對抗，搞到魚缸再要撻低，一度穿二萬六關，低見２５９７７點插水

２９２點，最終埋單都要跌２２１點，跌幅近１巴仙，收報２６０４８點，二萬六總算失而復得

。全日主板成交約７８４銀返逾４巴仙。國貨指數都跌逾半巴仙或５４點，報１０１２２點。

Ａ場同樣唔太生性，上證收報２８８３點，跣低３點。深証收報９３５０點，仆低２７點，

兩市合共成交４４０２億人仔。

重磅藍戰士多數軟腳蟹，大象（００００５）想買起米字國保險佬英傑華部分亞洲業務，今

日微縮逾半巴仙，報５６﹒８５銀。生發發（００３８８）撻低逾１巴仙，報２５１﹒６銀。

ＱＱ（００７００）微信同三星第一次做系統級合作，推出全新小程序，不過收低近半巴仙報

３３１銀。中移動（００９４１）仆低逾１巴仙，報６６﹒２５銀。友邦（０１２９９）聽日（

２３號）放榜，今日股價縮水近２巴仙，報７６﹒２５銀。

煤氣（００００３）日前放榜話中期純利少咗近１９巴仙，里昂同摩通都唱淡佢，噚日插水

逾半成之後，今日都依然未止瀉，埋單又縮水近４巴仙，報１５﹒６２銀。



＊吉利大翻身比亞迪艱辛，石藥係明燈藥佬集體跟＊



砵砵車場今日又鬥車，當然有贏就有輸。吉利（００１７５）噚日中午放完榜之後，股價軟

約半成，不過過咗一晚，見到唔少券商佬、大行都唱好佢，其中富瑞估計，佢下半年利潤會有改

善，重申對佢嘅「掃貨」評級，刺激吉利今日股價一支獨秀，午後持續發力，高見１１﹒９４元

，收市彈起近８巴仙，報１１﹒８８銀，係表現最佳藍戰士。至於比亞迪（０１２１１），唔好

見佢半年純利大增逾２倍好似好勁，佢同時預計第三季新能源車將會放緩，整體盈利按年有較大

幅度下降，大行齊聲唱淡。小傳講到咁，都知佢今日明顯漏油啦，一度見４０﹒１銀創一年新低

，收報４０﹒３５銀，挫近７巴仙，係表現最水皮國貨佬。北汽（０１９５８）高收逾２巴仙，

報４﹒５２銀，其將會喺下周一（２６號）派成績表。

藥佬今日又繼續向好，唔再做藥煲。石藥（０１０９３）新型標靶業獲臨床許可，帶動股價

今日再走高近２巴仙，報１５﹒１８銀，六連揚累計升幅高達兩成七，勁！另一藍籌中生製藥

（０１１７７）下周三（２８號）放榜，噚日上過近一年高後，今日再跟升近１巴仙，報

１０﹒５６銀。白雲山（００８７４）今日收市後出業績，績前走高逾２巴仙，報３２﹒７５銀

。國藥（０１０９９）聽日放榜，今日收高逾１巴仙，報２８﹒８５銀。



＊恆地竟賣地股價無聲氣，碧桂園放榜股價向下往＊



話說恆地（０００１２）之前透露，用４７億嘅價錢賣走和生圍地皮，外界話恆地呢個計劃

搞咗１０幾年，預備埋牙傾補地價之際，都可以放走呢舊肥豬肉，可能係睇唔好樓市嘅先兆，所

以恆地今日都潛逾３巴仙，報３７﹒５５銀。街坊新地（０００１６）都跌近２巴仙，報

１１４﹒３銀。新世界（０００１７）跪低近２巴仙，報１０﹒０６銀。長實（０１１１３）亦

挫２巴仙，報５４﹒２５銀。九置（０１９９７）跌近２巴仙，報４４﹒８銀。

內房龍頭碧桂園（０２００７）今日派成績，中期收入達二千億人仔勝預期，但股價反而向

下跌１巴仙，報９﹒９銀。同學仔「四條三」恆大（０３３３３）都回吐近３巴仙，報１７﹒９

２銀。中海外（００６８８）半年多賺７個巴仙，但股價都要潛逾２巴仙，報２５﹒３５銀。融

創（０１９１８）中期溢利多近６２巴仙，但最後股價都跌逾４巴仙，報３３﹒９銀。潤地

（０１１０９）跟跌近１巴仙，報３２﹒６銀。



＊大和唔睇好特步向下倒，恆安盈利減價跌半成慘＊



特步（０１３６８）畀大和降評級到「揸貨」，「他屐」亦降到５﹒４銀，今日大劈逾１２

巴仙，報４﹒８４銀。安踏（０２０２０）都有缸友追住，一度破頂見６３銀，最終全日只微跌

一格報６２﹒１５銀。不過，「體操王子」李寧（０２３３１）就有力撐，今日鏟高近３巴仙，

報２２﹒５５銀，曾經高見過２３銀，已經係連續繼日創超過八年半新高。申洲（０２３１３）

亦都生猛，踢高逾２巴仙，報１１５銀，係全日表現最好國貨佬。另外值得一提嘅係新秀麗

（０１９１０），雖然中期少賺咗逾２７銀，野村亦只係微升「他屐」到１５﹒５銀，但今日都

鏟高近１９巴仙，報１７﹒０８銀，真係奇蹟！

恆安（０１０４４）中午公布中期盈利按年少近４巴仙，該股過去四日累漲９巴仙，但今日

埋單跣低逾半成，報５３﹒７銀，係表現最差藍戰士。不過其他內需佬表現都省鏡，旺旺

（００１５１）踢高逾１巴仙，報６﹒１８銀。統一企業（００２２０）起哄逾１巴仙，報

９﹒２１銀。啤酒佬青啤（００１６８）生猛升逾１巴仙，報５２﹒９銀。潤啤（００２９１）

就連升七日再創歷史新高，今日高見過４４﹒５銀，不過最後收高１毫半啫，報４３﹒３５銀。

蒙牛（０２３１９）微升逾半巴仙，報３２﹒４５銀。請請！



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