《品中資－羅國森》政策傾斜，先行先試「深圳孖寶」

《品中資》連續兩個多月的反修例風波，有人形容，就好像一個兒子，以各種方法反對父母

一些做法，甚至不惜做一些具破壞性，又或者令父母感到尷尬的事情。

由於父母對這個兒子感到失望，開始想放棄他，改而對另一個兒子給予更多支持和鼓勵。各

位，如果這裏所指的第一個兒子是香港，那麼，另一個兒子就必定是深圳了。

正當香港的反修例風波愈演愈烈的時候，周日（１８日），中共中央和國務院發表了《關於

支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》。

根據這份意見稿，深圳的目標是，２０２５年時，要躋身全球經濟實力和發展質量城市的前

列，研發投入強度和產業創新能力成為「世界一流」，文化軟實力大幅提升，公共服務水平和生

態環境質量達到國際先進水平。

到了２０３５年，深圳更要成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先，建成具有全球影

響力的創新、創業及創意之都；到本世紀中葉成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球「標桿城

市」。

另外，關於經濟和金融方面，深圳將會促進與港澳金融市場互聯互通和金融基金產品互認，

在推動人民幣國際化上先行先試，探索新的跨境金融監管；在深圳工作和生活的港澳居民也能享

有「市民待遇」，又會建立和完善房地產市場機制，加快完善保障住房與人才住房制度，並允許

取得永久居留資格的國際人才，在深圳創辦科技型企業，以及擔任科研機構的法人代表。



＊不是取代，是扮演更重要角色＊



有分析認為，中央在這個時候發布這項消息，似乎是想「以深圳取代香港」。但從另一個角

度，大家也可以解讀為，繁榮的深圳和粵港澳大灣區可能是解決香港當前社會矛盾的契機呢！

我粗略地看完這份意見稿後，即時沒有「深圳要取代香港」的感覺，但可以肯定的是，中央

給了更多機會和任務予深圳，讓深圳在中國現代化的過程中扮演更重要角色。

如果我們讓這個「勢頭」發展下去，香港的「光環」肯定會逐步褪色。又或者說，如果我們

還不在中國現代化的過程中，找到自己的「座位」（定位），我們很容易會被邊沿化。

一向以來，香港最大的優勢是法治（實施普通法）、社會相對廉潔、金融體系發展成熟，以

及外匯自由流動。內地要提升法治水平，建設廉潔社會，實現人民幣自由兌換，令到外資有信心

，絕非三、五年間可以做到的事。

但從另一個角度，現在是溫水煮蛙，如果我們還沉醉於昔日的成就和光輝，不再致力提升水

平，探索未來方向，未來的日子肯定會很艱苦呢！

我不是宏觀分析的專家，所以，有關看法到此為止。如果從股票投資的角度，我倒是更有興

趣呢！



＊深控深國最吸引＊



當這個「政策傾斜」的消息公布後，一眾深圳和大灣區概念股馬上被炒起，但大部分都是地

產股，例如雅居樂（０３３８３）、碧桂園（０２００７）和佳兆業（０１６３８）等等；但當

中有一對「深圳孖寶」最吸引我，那就是深圳控股（００６０４）和深圳國際

（００１５２）。

這兩隻「孖寶」跟其他深圳概念股最不同的地方是，這兩隻股票都不是民企股，而是國企股

。深圳控股的主要業務是房地產，而深圳國際則是收費公路和物流基建及相關的配套設施。

國企身份令我對這兩隻股票有更大憧憬，因為現在是「阿爺分餅仔」；我相信，作為自己的

「親生仔」，肯定會有說不出的優勢，尤其是地產和基建相關業務的公司。

而且，這兩隻股票的業績不俗，財務相對穩健，當中尤以深圳國際更可靠，但更好的是，該

兩隻股票的估值仍然便宜，兩者的預測市盈率都是單位數，深圳控股大約９倍，而深圳國際更只

有８倍，但兩者的息率卻有６－７％，屬進可攻，退可守的選擇。

雖然我支持香港的發展，但大氣候促使我必須找尋更多受惠於內地經濟發展的股票，現在看

來，這一對國企的「深圳孖寶」，我也要「先行先試」了。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

