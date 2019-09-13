《陸言堂－陳永陸》港交所趁低買入，越秀交通現價吸引

《陸言堂》港股本周延續上周的升勢，似乎香港的局勢亦有所緩和，同時間，中美的貿易問

題亦有轉機，加上人行降準，以及憧憬聯儲局減息，這些因素都支持港股向上。事實上，如果沒

有香港本地政治問題，恆指亦應該可以在２８０００點的水準上落，所以現在港股雖然已由低位

上升超過２０００點，但似乎仍有一定的上升空間。



故此，雖然港交所（００３８８）收購倫敦交易所，有不少的質疑，但如果大家是看淡港交

所收購倫交所的可能，那麼港交所其實只是繼續過往的運作，同時由於港交所的股價並沒有因為

收購的因素而事前被推高，那麼昨日（１２日）下跌超過３％，似乎有點不合理，反而現在傳出

多家大企業將在第四季在港ＩＰＯ，對港交所其實有利，加上如果市場氣氛好轉，亦會有利港交

所的股價，所以港交所的調整，反而是一個很好的買入機會。



除了港交所外，越秀交通基建（０１０５２）亦可以留意。集團宣布全資附屬公司廣州越達

投資以總代價現金５９﹒９９億元（人民幣．下同），向廣州越秀企業集團收購在湖北省經營三

條高速公路的公司之股權。是次收購的資產包括：漢蔡高速（６７％）、漢鄂高速（１００％）

，以及大廣南高速（９０％）三個收費公路項目。越秀交通基建擬通過銀行併購貸為交易總價款

的約６０％融資，另約４０％以集團內部財務資源支付，不過交易仍須待獨立股東通過後方可作

實。



由於今次收購的資產均在武漢及武漢城市圈，而國家發改委已發函明確要求把武漢建設為經

濟中心、科創中心、商貿物流中心和國際交往中心四大功能為支撐的國家級中心城市，所以相信

越秀交通基建的收購目標的培育期將可快將完結，對集團中期到長期在現金流量和利潤增長，帶

來動力。



截至２０１８年底，湖北省已建和在建高速公路總里程達７６１１公里。２０１８年湖北公

路貨物運輸量在全國名列前茅。同時，武漢又稱「九省通衢」，通過水陸交通可與四川、陝西、

河南、湖南、貴州、江西、安徽、江蘇以及湖北九省相通，具國家腹地的交通樞紐地位。而且，

越秀交通基建積極參與粵港澳大灣區項目，並向中部省份發掘併購機會，故今次收購正符合集團

「立足粵港澳大灣區，進軍中部」的發展戰略。而通過是次收購，將擴大集團的運營規模及提升

可持續發展能力。同時，目標公路在位置上覆蓋武漢市放射線出城通道及部分武漢城市圈環線高

速以及國高網骨幹，預計將擁有未來武漢市發展所帶來經濟外溢輻射的地理優勢，符合集團在中

國中部發展的明確的策略。



同時，越秀交通基建現時的市盈率只有９倍，周息率超過６％，估值相當吸引，加上收購因

素，所以近日股價跑贏大市亦屬正常，但現價仍然吸引，所以仍值得吸納。

《獨立股評人 陳永陸》

