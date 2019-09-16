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即市新聞

16/09/2019 09:34

《異動股》美股期貨急挫拖累重磅股捱沽，騰訊、建行挫約２％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》油價突飆升一成，市場憂慮會因此拖累全球經濟增長，美股期
貨於亞洲時段急挫，因而拖累重磅股表現，騰訊（００７００）現價下跌１﹒６％，報３４４元
，穿５０天線（３４６元）；成交約１４８萬股，涉資５﹒１０億元。
　　建設銀行（００９３９）Ｈ股現價下跌２﹒０８％，報６﹒１１元；成交約３０５０萬股，
涉資１﹒８７億元。
　　Ａ股（滬：６０１９３９）現價７﹒１元人民幣，下跌０﹒５６％，成交２０２３萬元人民
幣，涉及２８４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２８﹒９９％。
　　納指期貨現跌９３點或１﹒２％，報７８１３點。道指期貨跌１６６點或０﹒６１％，報
２７０４７。標指期貨挫２１點或０﹒７％，報２９８７點。
　　現時，恆生指數報２７１２６，下跌２２６點或下跌０﹒８３％，主板成交５７﹒６７億元
。國企指數報１０６１７，下跌６９點或下跌０﹒６５％。
　　上證綜指報３０３６，上升５點或上升０﹒１７％，成交１９７﹒００億元人民幣。
　　深成指報９９２１，上升１點或上升０﹒０２％，成交２５２﹒１８億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６０﹒７５元　　　上升０﹒０８％
　　港交所　（００３８８）　　２３７﹒４０元　　　下跌１﹒４１％
　　中國移動（００９４１）　　　６６﹒６０元　　　下跌１﹒３３％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７９﹒６５元　　　下跌１﹒３０％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒３６元　　　下跌１﹒６５％
　　中國平安（０２３１８）　　　９４﹒６５元　　　下跌０﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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