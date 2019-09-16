《異動股》美股期貨急挫拖累重磅股捱沽，騰訊、建行挫約２％

《經濟通通訊社１６日專訊》油價突飆升一成，市場憂慮會因此拖累全球經濟增長，美股期

貨於亞洲時段急挫，因而拖累重磅股表現，騰訊（００７００）現價下跌１﹒６％，報３４４元

，穿５０天線（３４６元）；成交約１４８萬股，涉資５﹒１０億元。

建設銀行（００９３９）Ｈ股現價下跌２﹒０８％，報６﹒１１元；成交約３０５０萬股，

涉資１﹒８７億元。

Ａ股（滬：６０１９３９）現價７﹒１元人民幣，下跌０﹒５６％，成交２０２３萬元人民

幣，涉及２８４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２８﹒９９％。

納指期貨現跌９３點或１﹒２％，報７８１３點。道指期貨跌１６６點或０﹒６１％，報

２７０４７。標指期貨挫２１點或０﹒７％，報２９８７點。

現時，恆生指數報２７１２６，下跌２２６點或下跌０﹒８３％，主板成交５７﹒６７億元

。國企指數報１０６１７，下跌６９點或下跌０﹒６５％。

上證綜指報３０３６，上升５點或上升０﹒１７％，成交１９７﹒００億元人民幣。

深成指報９９２１，上升１點或上升０﹒０２％，成交２５２﹒１８億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６０﹒７５元 上升０﹒０８％

港交所 （００３８８） ２３７﹒４０元 下跌１﹒４１％

中國移動（００９４１） ６６﹒６０元 下跌１﹒３３％

友邦保險（０１２９９） ７９﹒６５元 下跌１﹒３０％

工商銀行（０１３９８） ５﹒３６元 下跌１﹒６５％

中國平安（０２３１８） ９４﹒６５元 下跌０﹒４７％

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