《師傅教路－黃瑋傑》蒙牛收購ＢＥＬＬＡＭＹ’Ｓ有利長遠發展

《師傅教路》蒙牛乳業（０２３１９）宣布建議以安排計劃方式收購ＢＥＬＬＡＭＹ’Ｓ

ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ ＬＴＤ﹒全部股本，昨日（１６日）股價不升反跌，最低見到

２９﹒６元，收報３０﹒１５元，下跌０﹒７元，跌幅２﹒３％。



＊收購作價相當於逾６倍市帳率＊



ＢＥＬＬＡＭＹ’Ｓ在塔斯曼尼亞始創，主要從事有機嬰幼兒配方奶粉和嬰幼兒食品的銷售

業務，其股份在澳洲證券交易所上市，股票代號ＢＡＬ。該公司提供澳洲製造的獲認證有機產品

，採用非轉基因成分，加入適合嬰幼兒需要的所需維他命和礦物質，目前在澳洲、新西蘭、中國

和東南亞均設有業務。蒙牛乳業已持有該公司約３２４﹒８５萬股股份，佔其已發行股本約２﹒

９％。根據蒙牛與ＢＥＬＬＡＭＹ’Ｓ訂立的《計劃實施契據》，蒙牛建議以每計劃股份 １２

﹒６５澳元（約６８﹒１５港元）的計劃對價來收購所有計劃股份，須就計劃股份支付的總對價

將不超過１４﹒６億澳元（約７８﹒６億港元）。

據ＢＥＬＬＡＭＹ’Ｓ已經公布的財務數據，其淨資產約２﹒３２３億澳元，而截至

２０１８年６月３０日止和截至２０１９年６月３０日止兩個年度的經審核稅後純利分別為

４２８０萬澳元和２１７０萬澳元。蒙牛提出的收購價相當於逾６倍市帳率和接近７０倍往績市

盈率，遠高於蒙牛本身的估值（分別約４倍市帳率及約３５倍往績市盈率），昨日股價下跌，可

能反映市場對其估值偏高的顧慮。



＊發展有機嬰幼兒配方奶粉市場＊



不過，長遠而言，這宗收購應對蒙牛有利，因為嬰幼兒配方奶粉是中國所有乳製品板塊中最

大、增長最快的板塊之一，而有機嬰幼兒配方奶粉市場與嬰幼兒配方奶粉整體市場相比，增長速

度更為顯著，而且利潤率更高。蒙牛的主要增長戰略之一是在高端嬰幼兒配方奶粉板塊取得突破

式增長，收購將有助集團掌握有機嬰幼兒配方奶粉和嬰兒食品品類在中國和東南亞地區的發展潛

力。此外，ＢＥＬＬＡＭＹ’Ｓ在澳洲、新西蘭和一些東南亞國家的營運與蒙牛聚焦擴展東南亞

和澳洲等市場的戰略一致。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

