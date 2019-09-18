《外地經濟》美國７月美債錄得淨買入，中國減持美債至逾兩年新低

《經濟通通訊社１８日專訊》美國財政部公布，外資在連續兩個月淨賣出美債後，於７月轉

為淨買入１０９﹒５億美元，此前６月及５月淨流出規模分別為７７﹒１億及３２７﹒９億美元

。

數據還顯示，日本７月持有的美債增至近３年高位，連續第二個月超過中國，成為最大的美

債海外持有者。

日本７月持有的美債從６月的１﹒１２２萬億美元增至１﹒１３０萬億美元，規模為２０１

６年１０月來最大。中國是美債第二大海外持有者，７月持有規模從６月的１﹒１１２萬億美元

降至１﹒１１萬億美元，創２０１７年４月來新低。（ｍｎ）

