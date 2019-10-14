【大灣區】澳門證交所方案呈報中央，打造人幣離岸市場的納斯達克

《經濟通通訊社１４日專訊》廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍周六（１２日）在出席

「第八屆嶺南論壇」時表示，澳門證券交易所方案已經呈報給中央，希望能夠將澳門證券交易所

打造成人民幣離岸市場的納斯達克，同時也希望能夠在澳門回歸２０周年的禮單里出現一個新的

交易所。

對此，澳門金融管理局周日（１３日）回應稱，為配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出

的「研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」，澳門金管局已委託國際顧問公司對此開展

可行性研究。目前，相關研究工作正有序進行。考慮到澳門鄰近已有多個成熟的金融中心，澳門

要在此領域有所突破，達致錯位發展，必須充分瞭解自身的優勢。因此，該可行性研究將以「發

揮澳門所長、服務國家所需」的原則，並根據國家對大灣區的戰略部署作整體性的考慮。



＊澳門證交所不會對港交所、深交所形成競爭壓力＊



中泰國際（香港）分析師Ａｌｖｉｎ指，澳門證交所對港交所、深交所不會形成競爭壓力，

因為澳門缺乏金融基礎，比如人才、金融基礎設施，且澳門的金融業規模和香港及內地相比差距

仍相對較大；長期來看，澳門證券交易所的定位跟港交所和深交所定位也不太一樣，澳門可能打

造成離岸人民幣證券交易所，更多傾向於債券市場，未來發展股票市場可能定位更多偏向葡語系

國家企業，或者歐洲企業，尤其是科技型企業來澳門上市融資。如果是內地企業上市融資，首選

應該還會以香港為主，因為香港金融市場的深度和廣度都比澳門大，金融業基礎發展很成熟。

Ａｌｖｉｎ表示，如果澳門發展證券交易所，可以改變現在澳門產業的單一結構。目前澳門

最主要的產業是博彩業，博彩稅約佔澳門政府稅收的８５％至９０％，博彩業從業人員約佔澳門

總人口的六分之一，約佔勞動人口的三分之一。發展澳門證券交易所也是中央想幫助澳門產業結

構升級，改變澳門特區政府未來收入結構。（ｌｃ）

