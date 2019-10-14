《缸邊隨筆－張嘉碩》搭上鐵達尼？

《缸邊隨筆》中美達成初步貿易協議，並會由國務院副總理劉鶴帶回文件與習近平匯報。能

否有協議，要等數星期之後才能成事。

筆者對這次的協議的談成可能，是看高一線的，市場亦對此作出強烈反應。這個利好大家都

知，就只談個潛在的危機。

環球股市，升了又跌回去，跌下又回升，處個不上不落之勢，最終方向將如何？個人看，美

國隔夜息Ｒｅｐｏ，如上升１厘，可能會觸發環球股災。

摩根士丹利（下稱大摩）於１０月６日左右出了個報告，謂股市後向看這三個數據，

ＴｈｅＧｏｏｄ、Ｔｈｅ Ｂａｄ和Ｔｈｅ Ｕｇｌｙ。

大摩認為Ｕｇｌｙ，醜的，是美國的製造業數據正走下，發展下去，將會是自

２００９年以來的最低位。筆者不同意這點，因為美國根本無乜製造業，在美的製造業也不是支

持美國經濟的主流。因此，這個製造業的下滑，只有在帶來美國工人廣泛失業後，美股才危。然

而，這個美製造業凋零的危機也確實在帶來失業威脅；通用電氣於上周一

（１０月７日）提出要凍結２萬員工的退休福利去減債撐股價。通用電氣曾是美國最成功的企業

，全球ＣＥＯ都說要學ＧＥ的管理學，為甚麼如今淪破產危機？等ＧＥ破產後再談好了。



＊美消費信心處高位＊



大摩認為Ｔｈｅ Ｂａｄ，壞的，是Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ Ｂｏａｒｄ的美國消費者信心

指數。這個指數是處於１２５﹒３的高水平。的確自這個於１９６７年起的統計數據言，歷史上

只有１９６８年、２０００年，是處於這個１２０區上的高水平，之後都出現股市和金融市場大

跌。今次歷史會否重演？走著瞧。

大摩認為Ｔｈｅ Ｇｏｏｄ，好的，是新申領失業救濟人數一直處於低位，這又是不是真好

事？筆者看是一半半，一方面是美國勞動就業人數近年一直處於低水平，少人打工，自然會少人

失業；再加上近年美國收緊了失業救濟期，由最長失業救濟期可達９９個星期，近年因州政府窮

了，縮回救濟期至１３星期。可以這樣看，失業者失業了１３星期，救濟期完，那就（１）不會

再有新申領失業救濟者；（２）持續領救濟者也會減少，因到第１４個星期，就不再是持續受救

濟了。

如果Ｔｈｅ Ｇｏｏｄ、Ｔｈｅ Ｂａｄ、Ｔｈｅ Ｕｇｌｙ，是Ｔｈｅ Ｂａｄ、

Ｔｈｅ Ｂａｄ、Ｔｈｅ Ｕｇｌｙ，為何美股又不大跌？摩根士丹利無特別解釋，我的看法是

，美國股市不是靠實體經濟去撐，以實體經濟去為股市把脈，易斷錯症。



＊美股由金融主宰＊



在一個以製造業為主、以農業為主的股市裏，製造業的榮枯、農產收成的豐斂，都會左右股

市上落，但今時美股是金融主宰為主，因此公司回購多，資金成本低（即息），始可支持股市，

這是簡單的Ｍｏｎｅｙ ｍａｋｅｓ ｔｈｅ股市高。不過，當前這個股市高也只是假象，升一

日跌一日，其實指數無寸進，但如看有錢人和機構投資者，今時都是拼命去揸現金的話，就知美

國的聰明人自今年初以來都在減持股票，增持現金。

摩根士丹利在今年７月７日發表了個減持環球股份的報告，但不少客戶見美股跌不落，就問

大摩有無搞錯；大摩只能以機構投資者也出貨來回應之。為甚麼機構投資者要出貨？一個可能原

因是，他們見到美國金融市場缺水；若是，美息遲早升，美國股市、金融市場就有難了。美國聯

邦儲備局已拉了警報，只是你信唔信。

金融界都知美國的Ｒｅｐｏ，隔夜拆息自９月中起便緊張。起初市場認為是因季結和交稅使

到市場短期資金緊絀；過了９月底，Ｒｅｐｏ就會回下。但至今日，Ｒｅｐｏ仍緊，使到美儲局

在上周就講要向市場注資，但又不是ＱＥ，市場因而稱之為「不是ＱＥ的ＱＥ」。觀乎自９月１

７日至１０月１１日Ｒｅｐｏ的使用情況，美儲局看這個Ｒｅｐｏ緊絀看得更遠，亦安排至１１

月４日都有Ｒｅｐｏ可提供，這反映今時美Ｒｅｐｏ緊跟季結和交稅無關，而要另尋解釋。

先看看甚麼是Ｒｅｐｏ。Ｒｅｐｏ是美金融界如有短期資金需要，就可以拿抵押品去問行家

借錢作周轉。有多餘現金的金融機構往往會樂意收了行家的抵押品然後出資金予有需要的行家，

但如果全行無錢可拆，Ｒｅｐｏ息就升，９月１６日就由２％升上至１０％，市場譁然，因為Ｒ

ｅｐｏ息高企，即是所有美國利息都要扯升。Ｒｅｐｏ息一爆升，美儲局就立向市場提供短期資

金以解困。話是短期嘛，為甚麼要做到１１月４日？之後，美儲局會否提供Ｒｅｐｏ？若是，就

即是ＱＥ４了。

Ｒｅｐｏ息升，最簡單原因是市場資金少了，美儲局自２０１８年起縮表，即自市場抽走資

金，到今時美儲局的資產，就縮至２０１３年水平，但這兩年美國政府因擴軍、減稅等有更龐大

赤字，所發行的美政府債券便吸了市場的閒資，直到市場隔夜拆息要抽升。



＊美債若爆環球受累＊



今時，美儲局及時提供了短期資金去解困，但從這個「困」會困至１１月４日，如屆時「困

」仍在，美儲局便要減息與ＱＥ齊做（聯儲局上周五（１１日）晚宣布，自１０月１５日起每月

買債６００億美元），效用如何？真不知，只知今時美國的債市（不是股市）有個息彈隨時可爆

升，如一旦爆發，想環球股市、金融市場不跌，就難了。

如投資者認同上述分析，則：

１﹒留意美Ｒｅｐｏ息升多少，

２﹒要留意美儲局會否提高每日為Ｒｅｐｏ所提供資金，每期加大多於７５０億。若有，即

是市場資金再抽緊。

上述兩項均反映美金融市場資金緊絀。金融市場規律是：無水散水。

《資深投資者 張嘉碩》

