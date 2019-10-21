【烏鎮大會】雷軍：明年擬推十款以上的５Ｇ手機，覆蓋所有價位

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》小米董事長雷軍昨日（２０日）在世界互

聯網大會企業家高峰論壇上表示，小米上個月在國內發布的５Ｇ手機，小米９Ｐｒｏ出現了供不

應求的局面，消費者購買５Ｇ手機的需求超出了廠商的預計。

雷軍稱，明年小米計劃推出超過十款以上的５Ｇ手機，覆蓋中高端的所有價位。「同行對

５Ｇ手機都非常樂觀，行業內都擔心明年４Ｇ手機賣不動，所以特別希望運營商能加快５Ｇ的基

站的擴充速度。」

