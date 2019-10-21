《融天納地－溫天納》港股投資者組成早已生變

《融天納地》參考早前港交所（００３８８）公布的《現貨市場交易研究調查２０１８》報

告，在２０１８年度，內地資金取代英國資金成為港股外來投資者交易的最主要來源，佔到市場

總成交金額的１２％。２０１８年港股交易結構中，來自內地投資者的交易佔比進一步上升。

２０１８年港股中４１％的交易來自於外地投資者，而外地投資者內地投資者佔比達２８％，其

次是美國２３％、英國１７﹒２％。



從內地公募基金重倉股中港股的佔比變化也可以看出，內地機構投資者在港股中影響力不斷

擴大。在２０１４年１１月１７日滬港通正式開通後，２０１５年第一季度公募基金重倉股中，

港股僅有１０家持股總市值僅３﹒８６億元人民幣，僅佔基金重倉股總市值的０﹒０２％；而在

２０１９年第二季度，公募基金重倉股中港股數量已經上升至２０６家，港股持股總市值約

２７０億，在基金重倉股中佔比為１﹒３％。此外，內地資金來香港投資不一定經過深港通、滬

港通，很多資金早就已經停泊在這裡，這對中資股份起到拉動、支持作用。



隨著愈來愈多內地投資者參與港股，那些在港股中缺乏外資行覆蓋的中小盤優質龍頭股得到

追捧，是否一定會導致資產定價權易主，從而實現價值重估呢？有相反的觀點認為，港股是一個

成熟市場，市場參與者大部分為機構投資者，內地通過滬（深）港通南下的資金也多以機構為主

，主流風格還是以價值投資為主，不會導致港股生態發生根本的改變。對此，筆者表示認同，其

認為影響股市最重要的都是與經濟基本面相關，只有業績利潤前景秀麗，才是支撐股市的終極力

量。說到底，像一系列內需股今年在港股市場走出耀眼的行情，最主要的原因還是因為公司實質

經營情況和盈利能力持續提升。



在香港社會及市場恢復元氣後，不少內地投資者認為港股還會接著出現更大的反彈，港股市

場將會迎來較大的基本面的好轉與估值的回升。



對於在港股市場下一步的投資策略，對比Ａ股的估值，港股的估值優勢毋庸置疑，無論縱向

還是橫向比較，對於內地投資者，均具備一定吸引力。在環球缺乏可投資標的大環境下，港股低

估值、高股息的優勢是不可多得的核心競爭優勢。隨著海外及南下配置型資金的不斷入市，預計

在未來相當長的時間內，內地投資者將持續在港股市場買入優質中國資產，成為內地長線配置資

金的重要主題，當中更以低市盈率、高股息且盈利穩中有升的中資股為核心標的。不過，市場何

時全面復甦，不同投資者則有不同的演繹了。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

