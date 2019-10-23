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即市新聞

23/10/2019 07:47

《日出而作》中央擬換走林鄭，英暫停推動通過脫歐協議，美股走低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６７８８．１０　跌　　３９．５４點╱０．１５％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９９５．９９　跌　　１０．７３點╱０．３６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８１０４．３０　跌　　５８．６９點╱０．７２％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２１２．４９　升　　４８．８５點╱０．６８％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２７５４．６９　升　　　６．７３點╱０．０５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６５７．６９　升　　　９．３５點╱０．１７％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．５０，歐元兌美元１．１１３３

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