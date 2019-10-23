《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７８８．１０ 跌 ３９．５４點╱０．１５％
標普５００ ２９９５．９９ 跌 １０．７３點╱０．３６％
納斯達克 ８１０４．３０ 跌 ５８．６９點╱０．７２％
倫敦富時１００ ７２１２．４９ 升 ４８．８５點╱０．６８％
法蘭克福ＤＡＸ １２７５４．６９ 升 ６．７３點╱０．０５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６５７．６９ 升 ９．３５點╱０．１７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．５０，歐元兌美元１．１１３３
23/10/2019 07:47
《日出而作》中央擬換走林鄭，英暫停推動通過脫歐協議，美股走低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７８８．１０ 跌 ３９．５４點╱０．１５％
標普５００ ２９９５．９９ 跌 １０．７３點╱０．３６％
納斯達克 ８１０４．３０ 跌 ５８．６９點╱０．７２％
倫敦富時１００ ７２１２．４９ 升 ４８．８５點╱０．６８％
法蘭克福ＤＡＸ １２７５４．６９ 升 ６．７３點╱０．０５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６５７．６９ 升 ９．３５點╱０．１７％
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